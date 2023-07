EU-Wahl rückt näher

Von: Wolfgang Hustedt

Bernd Lange (2. v. r.) war Gast der Kreis-SPD. © Hustedt

Dörverden – SPD-Urgestein Alfred Eggers hatte am Donnerstag noch seinen 94. Geburtstag gefeiert. Das hinderte den Senior aber nicht am Tag darauf die Kreis-Europakonferenz zu besuchen, zu der die Kreisvorsitzende Dörte Liebetruth eingeladen hatte. Viele Mitglieder konnte sie auf der von Paul Bandt geleitete Versammlung begrüßen. Alfred Eggers bekam sein Geburtstagsständchen, aber der Gast, wegen dem die Solzialdemokraten gekommen waren, war Bernd Lange.

Der prominente EU-Politiker war auf den Ehmken Hoff gekommen, um für ein starkes, solidarisches und demokratisches Europa zu werben. Der Vorsitzende des internationalen Handelsausschusses des EU-Parlaments und derzeitig Vorsitzender der Konferenz der EP-Ausschussvorsitzenden ging unter anderem auf das erst vor wenigen Tage verabschiedete Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ein. Zwar stellten Besucher aus dem Ottersberger Raum im Publikum auch kritische Fragen, aber dennoch blieb Lange sicher: „Das Gesetz wird uns weiter nach vorn bringen.“

Lange kritisierte das Abstimmungsverhalten der Europäischen Volkspartei, die mit Hilfe der Rechtspopulisten das Gesetz kippen wollten, das die EU-Kommission mit Ursula von der Leyen (CDU) vorgeschlagen hatte. „Mit acht Stimmen Mehrheit wurde das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur angenommen“, war sein zufriedenes Fazit. Lange sprach sich für eine Umstellung der Industriegesellschaft aus und erwähnte dabei, dass ein europaweiter Mindestlohn Ende 2024 in Kraft trete.

Nicht nur für die gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland, sondern auch zwischen den Ländern der globalisierten Welt forderte Lange mehr Solidarität. Viele Rohstoffe würden in China verarbeitet. Dort entspreche der Arbeitsprozess aber nicht unserem Standard. Die Arbeitskräfte in den Ländern, aus denen die Rohstoffe kommen, müssten besser bezahlt und die Wertschöpfung in unseren Partnerländern gestärkt werden. „In Europa müssen wir die Preisbindung neu gestalten“ forderte Lange auch mit einem Hinweis auf den russischen Angriffskrieg. „Die Energiepreise sind enorm gestiegen, aber dieses dürfen wir nicht den Märkten überlassen.“ Der EU-Politiker forderte eine aktive Industriepolitik. „Bei Fragen um die Förderung ist Schnelligkeit wichtig.“

In Überleitung zu den anschließenden Wahlen forderte auch Dörte Liebetruth, sich für ein solidarisches Europa einzusetzen: „Europa betrifft uns ganz direkt im Landkreis Verden, nicht zuletzt, weil die Europäische Union Frieden und Wohlstand sichert.“ Am 9. Juni 2024 sei Europawahl. Eine Bezirkskonferenz, zu der die Delegierten gewählt wurden, wurde für den 23. September angesetzt. Die Kreis-SPD vertritt Özge Kadah, Aileen Zimmermann, Regina Thalmann, Sara Gryschkewitz, Jannik Woelki, Victor Stadtlander und Dr. Daniel Kramer, erster Ersatzkandidat ist Fritz-Heiner Hepke. whu