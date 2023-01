„Musik im Wald“ lässt Kindergartenkinder in Diensthop tanzen und singen

Von: Christel Niemann

Im Wald wird Kartoffelsuppe gekocht. © Niemann

Das Projekt „Musik im Wald“ im Waldkindergarten Diensthoper Rudel ist äußerst beliebt und wird durch Spenden finanziert.

Diensthop – Auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind die Erzieherinnen und Kinder des Waldkindergartens Diensthoper Rudel ausschließlich im Freien unterwegs. Die Kälte macht keinem etwas aus. Kleine wie große Leute sind dick eingepackt, tragen Mützen, Handschuhe, Overalls und Anoraks.

Unter den Schuhen knirscht das von einer dünnen Schicht Raureif überzogene Laub. In der Feuerschale knistert brennendes Holz, drumherum kniet oder hockt etwa die Hälfte der Kinder, die mithilfe ihrer Erzieherinnen schon mal mit den Vorbereitungen für die Kartoffelsuppe begonnen haben. Sie schnippeln Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln und Lauch klein, während sich die übrigen Kinder zu der angehenden Musikpädagogin Birk Manz gesellen.

Bei den gemeinsamen Aktivitäten steht seit einigen Monaten neben Kochen auch ein Projekt zur musikalischen Früherziehung im Mittelpunkt, bei dem die Wald-Kids ebenso begeistert mit Geräuschen, Klängen oder Tönen spielen, wie sie sonst durch Pfützen springen und laufen.

Im Frühwinter ist das neue Projekt im Diensthoper Rudel gestartet. Es ist auch für die Dozentin eine neue Aufgabe und eine spannende Herausforderung, wenn sie freitags in zwei Gruppen mit den Drei- bis Sechsjährigen mitten im Wald musiziert. „Den Kindern fällt zum Thema Musik beziehungsweise Klänge im Wald vieles ein“, erzählt Manz.

Beispielsweise das Zwitschern der Vögel, die Geräusche der Blätter, das Rauschen des Windes in den Bäumen oder das Knarren von Ästen und Zweigen. „Wir erkunden gemeinsam den Wald und die Natur nach Klängen und Geräuschen und haben auch schon vieles entdeckt, mit dem wir im Wald Musik machen können“, sagt sie. Außerdem werde in jeder Stunde gesungen und sie bewegten sich ganz viel. Neben den Instrumenten, die die Natur ihr bietet, hat Birk Manz auch richtige Musikinstrumente dabei . „Die Kinder lieben es, auch einmal zu trommeln oder der Blockflöte Töne zu entlocken“, erzählt sie. Aber viel wichtiger sei es, gemeinsam zu entdecken, was der Wald an Tönen zu bieten hat. Wie er klingt, knarrt und klappert. Die Kinder sollten selbst Klänge finden, die Unterschiede und Eigenschaften von den Materialien hörend und lauschend erkunden. „Wir entdecken gemeinsam, was das Spielen mit Musik bewirkt, mit dem Ziel, die Kinder mit den musikalischen Grundelementen vertraut zu machen und dabei das bewusste Hören sowie die allgemeine Fähigkeit zuzuhören zu fördern.“ Manz: „Die Kinder hören, was hier im Wald um sie herum vor sich geht.“ Sie machten Geräusche und sogar richtig Krach und kämen dann wieder in die Ruhe, um jemandem zuzuhören oder den Lauten der Natur zu lauschen. Außerdem werde regelmäßig gemeinsam gesungen, beispielsweise das Lied vom Wasserhahn, das Rhythmuserfahrung zulasse.

Manz erzählt, dass sie auch Wert darauf legt, dass die Kinder nicht ausschließlich in der Gruppe agieren, sondern dass jedes Kind auch solo aktiv wird. Dabei, so meint sie, habe jeder ein eigenes Tempo und einen individuellen Wohlfühlbereich.

„Musik im Wald“ wird aktuell aus Spendenmitteln finanziert, die die Vereinigung der Selbstständigen Dörverden dem Trägerverein der Waldkita überwiesen hat. Erzieherinnen und Kinder wünschen sich, dass dieses Projekt zeitlich unbegrenzt fortgesetzt werden kann. „Die Kinder sind mit großer Freude dabei“, sagt Erzieherin Claudia Goralczyk. Das Musikprojekt sei zwar ein freiwilliges Angebot, doch kaum eines der Kinder klinke sich aus.