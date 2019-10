Erstes Weinfest auf dem Kulturgut

Dörverden – Das Kulturgut Ehmken Hoff lädt im Herbst erstmals zum Weinfest ein. In rustikaler Atmosphäre der alten Bauernhäuser werden am Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr, (Einlass ist ab 18.30 Uhr) zu zünftiger Blasmusik des Dörverdener Bläserkorps Zwiebelkuchen und Wein geboten.

Die Gäste nehmen dem Charakter des Abends entsprechend an Bierzeltgarnituren Platz und können so ein gemütliches Fest mit Freunden oder Kollegen in vollen Zügen genießen, heißt es in der Einladung. Natürlich ist beim Fest auch für diejenigen gesorgt, die keinen Wein trinken oder gern vegetarischen Zwiebelkuchen genießen. Die Ehrenamtlichen des Ehmken-Hoff-Vereins bieten eine Vielfalt an Getränken und Varianten des herbstlichen Kuchens.

Karten sind ausschließlich im Vorverkauf für zehn Euro (inklusive Zwiebelkuchen satt), für Vereinsmitglieder fünf Euro, erhältlich. Die Tickets sind am Kiosk Vornkahl in Dörverden erhältlich. Die vergünstigten Karten für Vereinsmitglieder gibt es im Büro des Kulturgutes.