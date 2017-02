Westen - Die ersten Frühlingsboten sind eingetroffen. Seit einigen Tagen hat Dorfstorch Andi seinen Horst bei Familie Struck in Westen bezogen.

Fotograf Nico Höfken erwischte ihn bei einer Pause. Aktuell bereitet Andi das Nest für sein Weibchen vor. Jörg Höfken vermutet, dass es in den kommenden Tagen nachkommt. Als Paar sind die beiden Störche in Dörverden-Stedorf gelandet. Ob nun in der Gemeinde auch mehr Babys geboren werden, kann am Jahresende dem Bericht des Standesamtes entnommen werden.