Feuerwehr Stedorf feiert 150-jähriges Bestehen

Von: Christel Niemann

Teilen

Im Jubiläumsjahr läuft es rund bei der Stedorfer Wehr. Nachwuchsprobleme gibt es nicht. © Rosilius

Die Feuerwehr Stedorf feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Eine Handdruckspritze bildete die Erstausstattung der Wehr bei ihrer Gründung.

Stedorf – 150 Jahre Brandbekämpfung durch die Ortsfeuerwehr Stedorf sollen groß gefeiert werden. Am 12. und 13. Mai gibt es daher ein umfangreiches Programm mit Festkommers am Freitag mit weit über 100 geladenen Gästen sowie Gemeindewettkämpfen und einer zünftige Zeltparty am Tag darauf.

Im Jubiläumsjahr 2023 ist die Ortsfeuerwehr Stedorf gut aufgestellt. Es herrscht Routine in der Wehr, die seit 14 Jahren von Ortsbrandmeister Jörg Block geleitet wird. Sein Stellvertreter ist Heinrich True, Jugendwart ist Andreas Maier und Ines Niehaus bringt sich als Schriftführerin in das Ortskommando ein, dem noch weitere Aktive angehören. Die Abteilung der Aktiven zählt 51 und die der Jugend zehn Mitglieder, was Block zu der Feststellung animiert: „Wir haben derzeit keine Nachwuchsprobleme. Aktuell läuft es richtig gut und rund.“

Eine 68-seitige Jubiläumschronik, die der Kamerad Burkhard Lohmann erstellt hat, spiegelt indes auch wider, wie schwierig der Start und wie primitiv die Mittel zur Brandbekämpfung waren, als sich die Wehr vor 150 Jahren in Stedorf gegründet hat.

Lederne Feuereimer in jedem Haus

17 Jahre zuvor hatte man sechs sogenannte Brandgeschworene bestimmt und ihnen im Brandfall die Kommando- und Polizeigewalt übertragen. „Als Löschgerät befand sich in jedem Haus ein lederner Feuereimer. Im Brandfall wurde das Wasser aus Brunnen in hölzerne Fässer geschöpft, zur Brandstelle gefahren und durch Eimer von Hand zu Hand weitergeleitet“, ergab die Recherche von Lohmann.

Der 22. Oktober 1873 gilt als offizielles Gründungsdatum der Freiwilligen Feuerwehr Stedorf – im übrigen nach Verden die zweitälteste Wehr im gesamten Landkreis. Anfangs zählte sie 15 Mann. „Die Männer waren mit Helm und Bluse ausgerüstet, die das Verdener Militär gestiftet hatte. Die Truppe verfügte weiter über eine Handdruckspritze mit Wasserkasten und diversem Zubehör, die von Pferden gezogen wurde.“ In der Straße Burbrink (heute Am Burbrink) stand das Spritzenhaus, in dem das Equipment untergebracht war.

Der Chronist berichtet von etlichen Einsätzen in den Folgejahren und von der Übergabe einer zweiten, an der Poggenkuhle untergestellten Spritze anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Wehr im Jahr 1898.

Burkhard Lohmann hat über Monate die Geschichte der Wehr recherchiert. © Niemann

Es wird auch von Einsatzbereitschaft und -eifer vieler Männer in der Wehr berichtet, sodass es selbst im Ersten Weltkrieg nicht zur Auflösung der Wehr Stedorfer Feuerwehr kam. Dennoch mussten neue Aktive erst wieder mühselig angeworben werden, sodass das lokale Feuerlöschwesen erst Ende der 1940er-Jahre wieder in relativ geordneten Bahnen lief.

Ab den 50er-Jahren kamen Sirenen zum Einsatz

Mitte des darauffolgenden Jahrzehnts wurde die Alarmierung durch Sirenen sichergestellt und es wurden mehrere Löschwasserbrunnen angelegt. Auch wurde ein Tragkraftspritzenanhänger mit einer Motorspritze angeschafft und mit dem Trecker eines örtlichen Landwirts gezogen.

Weitere Meilensteine in der Geschichte der Jubiläumswehr markiert das Jahr 1972: Auf dem Loh wurde das eigene Feuerwehrhaus bezogen und kurz darauf die Stedorfer Jugendwehr gegründet. Im selben Jahr erhielt die Wehr außerdem ein gebrauchtes Löschgruppenfahrzeug mit dem Kennzeichen SY-Y 185. Das LF8 TSA basierte auf einem Opel-Blitz-Fahrgestell und die Wehr hatte es für runde 4 000 Mark von der Ortsfeuerwehr Hassel erworben.

Im Jahr darauf wurde die Ortsfeuerwehr Stedorf 100 Jahre alt – ein Ereignis, das laut Chronik auf dem freien Feld vis-à-vis der Schützenhalle gefeiert wurde. Als bislang größten Einsatz in der Geschichte der Wehr nennt Lohmann den Absturz eines englischen Militärflugzeuges im Jahr 1977, bei dem mehr als 40 Häuser beschädigt wurden.

Erfreulicher liest sich die Rückschau auf die Jahre 1986 und 1998, als der Anbau des Feuerwehrhauses eingeweiht beziehungsweise das 125-jährige Bestehen der Wehr ausgiebig gefeiert wurde.

Das 50-jährige Bestehen 1923 nahm die Stedorfer Feuerwehr zum Anlass, für ein Gruppe © Aufstellung zu nehmen. Uniformen und Ausstattung von damals würden den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen. Foto: Ortsfeuerwehr Stedorf

Aus jüngerer Vergangenheit wichtig zu berichten, ist die Übergabe eines neuen Einsatzfahrzeugs TSF-W und die rasante Entwicklung der Aufgaben und Ausbildung. Während früher die Brandbekämpfung sowie die Menschen- und Tierrettung im Fokus standen, kamen zunehmend technische Hilfeleistungen hinzu. Das macht sich auch in der umfangreichen Ausstattung mit technischem Gerät bemerkbar.

Feuerwehrfrau Ines Niehaus bekräftigt, dass die freiwilligen Helfer nicht nur Hab und Gut, sondern insbesondere Leben schützen. Dafür wiederum sei neben einer guten Ausstattung die Bereitschaft von Menschen, sich ehrenamtlich in einer Wehr zu engagieren und auch Führungsaufgaben zu übernehmen, unerlässlich. Niehaus: „Hier spielt die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dörverden und den Ortsfeuerwehren untereinander sowie die gute Kameradschaft eine wesentliche Rolle.“

Ausrichter des Gemeindefeuerwehrtages am Sonnabend

Der Gemeindefeuerwehrtag findet am Sonnabend, 13. Mai, auf dem Gelände der Firma Hilmar Burdorf in Geestefeld statt. Die teilnehmenden Ortswehren finden sich ab 13 Uhr auf dem Festplatz ein, um 13.30 Uhr starten die Wettkämpfe. Für das leibliche Wohl der hoffentlich zahlreichen Besucher ist nach Aussage von Niehaus bestens gesorgt.

Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet dann ab 20 Uhr eine Zeltdisco, die in enger in Zusammenarbeit mit dem Ernteclub Stedorf veranstaltet wird. „Ein DJ sorgt für Musik und Stimmung und mit fünf Euro ist man dabei“, so Niehaus.