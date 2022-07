Erst die Lüge, dann der Rohrstock

Von: Christel Niemann

Teilen

Klasse © 40 Kinder, vier Jahrgänge . Das Foto ist das einzige, das existiert.

Anekdoten beim Klassentreffen nach 70 Jahren: Jungen bekamen aufs Hinterteil, Mädchen auf die Hand.

Dörverden – Ein solches Wiedersehen gibt es bestimmt nicht alle Tage: Vor 70 Jahren wurde der Schuljahrgang 1952 der Volksschule Dörverden verabschiedet. Jetzt traf sich ein Grüppchen davon nach Jahrzehnten vor dem ehemaligen Schulgebäude wieder; dem Hotel-Restaurant Pfeffermühle. Das Treffen hat erneut Fritz Koch organisiert, der regelmäßigen Kontakt zu ehemaligen Mitschülern unterhält.

Klassentreffen nach zehn, 20, 30 oder 40 Jahren sind gang und gäbe, aber das ehemalige Mitschüler sich 70 Jahre nach ihrer Schulentlassung treffen, hat sicher Seltenheitswert. Immerhin zehn von 25 Absolventen, die 1952 die Schule verlassen haben, trafen sich in der Dörverdener Pfeffermühle zum mehrstündigen geselligen Beisammensein: Anekdoten wurden erzählt, in Fotoalben geblättert und in Erinnerungen geschwelgt. Viele der rüstigen Seniorinnen und Senioren erinnern sich noch genau an die Schulzeit. Günter Bergstedt erzählt von der Lüge eines Klassenkameraden, der sein Schulheft vergessen hat. Doch der Lehrer sei ihm auf die Schliche gekommen und der Junge habe, wie damals üblich und heute unvorstellbar, eine Tracht Prügel kassiert. „Die Jungen haben die Schläge aufs Hinterteil, die Mädchen auf die Hände bekommen“, sagt er. „Wir sind das, was von unserer Klasse übrig geblieben ist und die 1952 ihr Abschlusszeugnis erhalten haben“, meinte Renate Heimsoth, geb. Wahl mit Bedauern in der Stimme. Insgesamt aber war die Freudedarüber groß, dass trotz mancher „Zipperlein“ noch zehn Ehemalige im Alter von immerhin 84 und 85 Jahren zum Treffen gekommen waren.

Fritz Koch erzählt, dass sich die Klasse über die Jahrzehnte mehrmals getroffen hat. „Nach 30 Jahren hatte ich das erste Treffen organisiert. Es war damals viel Arbeit, die Adressen herauszubekommen. Insbesondere die der Mädchen, da viele geheiratet hatten und so einen anderen Namen trugen.“ Anfangs, so erinnert sich ein älterer Herr, wären noch Lehrkräfte dabei gewesen, doch über die Jahre wären immer weniger der ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler der Einladung gefolgt und mittlerweile leider auch viele verstorben.

Übrigens: Zum 75. Jubiläum ihrer Schulentlassung ist das nächste Klassentreffen geplant.

Standesgemäßer Hintergrund für das Gruppe © Niemann