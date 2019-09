Mehrere Angriffe im Umkreis der Erntefeste in Etelsen und Stedorf

Events überwiegend friedlich

In Etelsen und Stedorf ist es im Verlauf der dortigen Erntefeste am Wochenende zu tätlichen Angriffen gekommen. In einer Pressemeldung fasst die Polizei die Geschehnisse zusammen.