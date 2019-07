Erinnerung an nackte Steinetaucher und schöne Feiern

Hülsen – Nach 42 Jahren als Verbandsrechner des Deichverbandes Hülsen wurde Gerhard Röpe im Rahmen einer kleinen Feier durch den Vorsitzenden Dieter Precht verabschiedet.

Bevor Precht die Arbeit von Röpe würdigte, gab er einen kurzen Einblick in die Geschichte des Deichverbandes, der 1885 gegründet wurde. Das geht aus einer alten Satzung aus dem Jahr 1941 hervor. Ein weiteres wichtiges Datum, so Precht, sei der 14. April 1977 gewesen. Das war der Tag der Wahl zur Einstellung eines Kassenverwalters, sprich Verbandsrechners. Diese war nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Dei dieses Amt nicht mehr weiterführen konnte. Gerhard Röpe wurde als Nachfolger vorgeschlagen. Er wurde einstimmig gewählt und nahm die Wahl an.

Anschließend zeigte Precht die Gründe auf, warum Gerhard Röpe nun sein Amt niederlegt. Mit fast 80 Jahren sei es Zeit, die Aufgaben an einen Jüngeren zu übergeben. Obwohl er noch sehr fit sei, solle ein rechtzeitiger Übergang erfolgen. Der sei mit der Berufung von Röpes Nachbarn Bernd Rotermundt vollzogen. „Alles Gründe, die ich nachvollziehen kann“, so Precht, der Röpe als sehr fachkompetent beschrieb und ihm abschließend herzlich für seine langjährige Arbeit dankte und ein kleines Geschenk überreichte.

Ihren Dank für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit sprachen auch Christian Gerken und Susanne Ewert vom Niedersächsischen Landesbetrieb Wasser-, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Bezirksstelle Verden aus.

Gerhard Röpe berichtete kurz von Höhepunkten, Kuriosem und auch Ärger in seiner Amtszeit. „Höhepunkte waren für mich die drei großen Bauvorhaben zur Verstärkung der Hochwasserdeiche und der Verteidigungswege in der Marsch und der Ortslage sowie die Zuweisung des vom Unterallerverband Rethem errichteten Hochwasserdeichs einschließlich Schöpfwerk auf den Deichverband Hülsen“, so Röpe. „Ganz besondere Freude haben mir die beiden Einweihungsfeiern – jeweils am 1. Mai – nach Abschluss der Baumaßnahmen bereitet.“

Lobenswert sei auch die harmonische Zusammenarbeit mit dem Landkreis als Aufsichtsbehörde gewesen. Hier nannte Röpe ausdrücklich Richard Zorn, der inzwischen im Ruhestand ist, aber als langjähriger Weggefährte bei der Feier natürlich dabei war.

Röpe berichtete dann von etwas Kuriosem. „Das war die Bergung eines dicken Steins, der vor der Klappe am Siel lag und das Ablaufen des Hochwassers in der Marsch verhinderte. Der damalige leitende Bauingenieur vom Amt für Wasserwirtschaft zog sich splitternackt aus, sprang in den Graben, tauchte unter und brachte den Stein unter Applaus der Anwesenden nach oben“, erinnert sich Röpe schmunzelnd. Ärgerlich seien dagegen Zerstörungen der Schlösser an den Absperrungen gewesen.

Bevor in gemütlicher Runde mit Gegrilltem und Getränken gefeiert wurde, bedankte sich Röpe bei allen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Er wünschte seinem Nachfolger, dem er seine Unterstützung zusagte, und dem Deichverband weiterhin alles Gute. kt