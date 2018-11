Spende für SV Vorwärts Hülsen

Hülsen - Es herrscht eine enge Verbundenheit zwischen der Firma Heckmann und der Ortschaft Hülsen. Das wurde jetzt wieder deutlich, als ein 5 000-Euro-Scheck überreicht wurde.

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt die Firma in der Gemeinde soziale Projekte und in der Ortschaft Hülsen Vereine, Verbände und Organisationen mit großzügigen Spenden. Das seinerzeit vom Firmengründer Heinz Heckmann, der sich inzwischen aus der Geschäftsführung zurückgezogen hat, ins Leben gerufene Sponsoring wird von seinem Sohn Henning fortgeführt. Dieser übergab jetzt an den ersten Vorsitzenden des SV Vorwärts Hülsen, Uwe Kaiser, und die Schatzmeisterin Heike Bahrs eine Spende über 5 000 Euro zur Unterstützung beim Neubau der neuen Umkleide- und Funktionsräume.

Uwe Kaiser bedankte sich im Namen des Vereins herzlich für die Spende. „Ich freue mich über eine fast ein halbes Jahrhundert dauernde, solide und erfreulicherweise auch generationsübergreifende Unterstützung durch die Firma Heckmann“, so Kaiser.

+ Die Spende fließt in den Neubau der Umkleiden und Funktionsräume. Einweihung ist für das Frühjahr geplant. - Fotos: Kattwinkel

Der Vorsitzende berichtete zu diesem Anlass über den derzeitigen Stand der Maßnahme: „Wir arbeiten verstärkt daran, dass der Schützenverein seinen vollständigen Schießbetrieb baldmöglichst wieder aufnehmen kann. Wir wollen auch die Hilfsbereitschaft des Kulturförderkreises nicht überziehen. Denn in deren Räumen ziehen sich die Gastmannschaften zurzeit um.“

Kaiser freut sich, dass sich die Gastmannschaften auf Bezirks- und Kreisebene sehr solidarisch verhalten. Bis heute habe es keine Unmutsäußerung oder Beschwerde über die Unzulänglichkeiten während der Bauphase gegeben. „Wir müssen nur dran bleiben. Es liegt an uns, das Projekt erfolgreich abzuschließen. Und dabei hilft natürlich die Spende von 5 000 Euro“, so Kaiser. Er hofft, im März nächsten Jahres den Einzug zu feiern. - kt