Engagiert für Hund, Katze, Maus

Dörverden – Ein Zettel im Wartezimmer informiert: Am Mittwoch, 27. November, ist Schluss, dann schließt Dr. Elisabeth von Schwartz nach 31 Jahren ihre Tierarztpraxis in Dörverden und geht in den Ruhestand. Eine Nachfolge gibt es nicht, die, so erzählt die Veterinärin, habe sich trotz intensivster Bemühungen leider nicht gefunden. Die Schließung der Praxis gab von Schwartz schon vor Wochen bekannt. Seither habe sie viel Bedauern, aber auch Verständnis für ihre Entscheidung erfahren, schildert sie.

„Ich bin 65 Jahre alt und habe das Pensionsalter erreicht“, so von Schwartz, die sich noch gut an ihre Anfänge als selbstständige Tierärztin in Dörverden erinnert. „Meine erste Praxis befand sich am heutigen Standort der Volksbank. Dort habe ich vier Jahre praktiziert, bis ich im Sommer 1993 in die Straße Harz umgezogen bin.“ Anfangs habe sie noch Pferde und Nutzvieh behandelt, Letzteres aber schon vor Jahren aufgegeben und ebenso die Pferdekundschaft auf ein Minimum reduziert.

Von Schwartz war mit Leib und Seele Tierärztin. Sie hat – in der Regel gemeinsam mit ihrer Arzthelferin Inka Heinevetter – vor allem viele schöne Stunden im Beruf erlebt, wenn sie Hilfe leisten konnte oder einem Fohlen auf die Welt half. Aber natürlich gab es auch tragische Momente, die die Tierärztin und ihre Mitarbeiterin auch noch nach vielen Jahren im Gedächtnis haben. Wie viele Katzen, Hunde & Co sowie Nutztiere sie insgesamt behandelt hat, weiß sie nicht zu benennen. „Es waren ziemlich viele und es waren auch etliche Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen, Mäuse oder Igel dabei. Wobei als Grundregel galt: je kleiner das Tier, umso schwieriger Diagnose und Behandlung.“

Rückblickend stellt von Schwartz fest, dass sich das Verhältnis vom Menschen zum Tier in den Jahren ihrer Berufstätigkeit spürbar verändert hat. „Die emotionale Bindung zu einem Haustier ist heutzutage viel intensiver als früher. Die meisten Hunde und Katzen werden heute als vollwertige Familienmitglieder betrachtet, was durchaus auch kritisch zu sehen ist.“ Demgemäß seien auch die Ansprüche der Tierhalter an ihren Berufsstand gewachsen und viele, einst der Humanmedizin vorbehaltene Therapien, würden inzwischen auch in der Tiermedizin angewandt.

Die Schließung der Praxis sei für sie kein einfacher Schritt. „Ich gehe mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge“, sagt von Schwartz. Denn zu ihrem größten Kummer sei die Suche nach einem Nachfolger erfolglos verlaufen. Selbst der über die Jahre aufgebaute große und treue Kundenstamm habe für potenzielle Nachfolger keine Rolle gespielt. Von Schwartz: „Einmal hatte ich eine Interessentin. Sie hatte bereits fest zugesagt, doch nachdem ich bereits alles in trockenen Tüchern glaubte, trat sie doch noch den Rückzug an.“

Für die Zeit „danach“ hat von Schwartz noch keine konkreten Pläne. Sie werde sich etwas mit Menschen suchen, sagt sie, sich vielleicht als Vorlesepatin engagieren oder etwas im Bereich Senioren machen. Außerdem sei sie im Domchor aktiv und könne sich vorstellen, ihre musischen Aktivitäten auszubauen. Nicht zuletzt stünden Aktivitäten mit ihrem Ehemann und häufigere Besuche bei Töchtern und Enkelkind auf der Agenda. nie