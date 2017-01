Unbefristete Sozialarbeiterstelle: „Endlich Planungssicherheit“  

Dörverden - „Die Schüler sind sehr nett. Sie begrüßen mich auf dem Flur, teilweise schon mit meinem Namen. Das ist schön“, sagt Beate Strohmeyer. „Ich fange an, hier Wurzeln zu schlagen.“ Die neue Sozialarbeiterin an der Aller-Weser-Oberschule Dörverden hat sich also offensichtlich bereits gut eingelebt.

Die 59-jährige Diplom-Sozialpädagogin bringt reichlich Erfahrungen mit. Sie hat vorher bei freien Trägern und der Lebenshilfe im Landkreis Nienburg gearbeitet sowie ein Beratungsangebot für Kinder mit suchtkranken Eltern geleitet.

Schulleiter Joachim Kruse zeigt sich sehr froh darüber, dass die Sekundarsschulen Niedersachsens jetzt mit unbefristeten Sozialarbeiterstellen ausgestattet wurden. Bisher waren die Sozialarbeiter, die an den Schulen tätig waren, bei freien Trägern angestellt und hatten befristete Verträge. „Frau Strohmeyer ist dagegen direkt bei der Landesschulbehörde angestellt“, so Kruse. „Das gibt uns endlich Planungssicherheit.“

Die Aufgaben von Beate Strohmeyer seien vielfältig, beschreibt sie selbst. Zum einen kümmere sie sich um die Stärkung der sozialen Kompetenzen der Schüler, zum anderen um Teilhabe. Das bedeutet, sie hilft dabei, dass möglichst alle Kinder, auch die aus ärmeren Familien, die vielfältigen Angebote der Schule wahrnehmen können. Die Vernetzung zu Beratungsstellen und Institutionen sei ebenso ihre Aufgabe wie Beratung und Begleitung – nicht nur von Schülern, betont sie, sondern auch von Eltern, Lehrkräften und Schulleitung.

Die Integration, zum Beispiel von Kindern aus anderen Ländern, sei ebenso ein Bereich, um den sich Strohmeyer an der Aller-Weser-Oberschule kümmern wolle. „Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund stellen eine Bereicherung für die Schule dar“, sagt Strohmeyer. Und überhaupt: „Das hier ist eben eine ganz normale Schule, da gibt es immer etwas zu regeln.“

Wer Hilfe braucht, kann sich telefonisch an Beate Strohmeyer wenden. Sie ist zu erreichen unter 04234/9425179. Ihre E-Mail-Adresse lautet beate.strohmeyer@schulzentrum-doerverden.de. „Wer etwas auf dem Herzen hat, der kann sich an mich wenden“, sagt Beate Strohmeyer.

rei

