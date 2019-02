Elke Bertram folgt auf Jutta Arndt

Dörverden - Der Vorstand des DRK-Ortsvereins Dörverden wurde bei der Jahreshauptversammlung neu gewählt. Als Vorsitzende wurden Heidrun Serbatoio und als ihr Stellvertreter Ingo Fischer bestätigt. Auch Schriftführerin Inka Heinevetter und die Beisitzerinnen Antje Lührs und Katharina Kuß wurden wiedergewählt.

Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Jutta Arndt, die seit 2011 federführend die Küchenorganisation der Blutspendetermine verantwortet hatte. Ihre Nachfolge tritt nach einstimmiger Wahl Elke Bertram an.

An dieser Stelle weist der DRK-Ortsverein Dörverden bereits auf den nächsten Blutspendetermin am Donnerstag, 14. März, von 16 bis 20 Uhr, in der Aller-Weser-Oberschule in Dörverden hin. nie