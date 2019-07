Elektrotransporter-Test beendet

Westen – Für eine Woche hatte allerauto, das genossenschaftliche Elektro-Carsharing-Projekt im Aller-Leine-Tal, an seinem Standort in Westen den Streetscooter im Praxistest. Fünf Unternehmen machten von der Gelegenheit Gebrauch, das Fahrzeug im Betriebsalltag zu erproben. Die Ergebnisse waren dabei durchaus positiv.

Max Rehberg von der Lohmannshof-Gärtnerei ist überzeugt: „Der Wagen ist für unsere Einsatzzwecke gut geeignet. Er lässt sich gut per Hand beladen und die Reichweite deckt unser Liefergebiet ab.“ Auch Michael Paulick, der den Wagen zur Beschickung des Wochenmarktes in Bremen-Findorff einsetzen möchte, ist optimistisch: „Auch wenn der Koffer durch seine geringe Höhe erstmal ziemlich klein wirkt, passt doch ordentlich was rein.“

Beim Gemüseabo in Dörverden zeigte sich aber auch die Einschränkung durch die Akkukapazität. Geschäftsführer Walter Franzmeier berichtet: „Zur flächendeckenden Auslieferung im ländlichen Bereich reicht die Reichweite des Fahrzeugs leider noch nicht aus. Für die Zwecke des Gemüseabos wäre außerdem eine Kühlung nötig.“

Die Regional-Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser ist mit dem Probetest zufrieden. „Der Wagen hat seine Einsatzfähigkeit bewiesen. Es zeigt sich aber auch, dass Besonderheiten berücksichtigt werden müssen. Wir werden die Anschaffung für den Fuhrpark auf jeden Fall weiter prüfen“, so Vorstand Corbinian Schöfinius. Dabei hat die Genossenschaft neben dem betrieblichen Einsatz auch die private Nutzung vor Augen, beispielsweise für einen Umzug oder Fahrten zum Baumarkt. Den Beteiligten geht es darum, die Elektrifizierung im Liefertransport in der Region auf den Weg zu bringen: „Der Warentransport ist in erheblichem Maße am CO2-Ausstoß und Luftverunreinigungen beteiligt, das sollte bei der Mobilitätswende stärker beachtet werden“, so Schöfinius. kt