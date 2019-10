Feldversuch von Statkraft:  Einsatz für die Lachs-Rückkehr

30.000 Jungfische in der Weser ausgesetzt

+ © Statkraft Mit professionellem Wissen und entsprechender Ausstattung wird die Maßnahme bereits zum fünften Mal von Aktiven vom Anglerverein Achim begleitet und unterstützt. © Statkraft

Dörverden – Kehrt der Lachs dauerhaft in die Weser zurück? Der Wasserkrafterzeuger Statkraft lässt dafür in einem Feldversuch über drei Jahre Junglachse beim Wasserkraftwerk Dörverden in die Weser einsetzen. Die als Smolts bezeichneten Jungfische stammen nach Auskunft von Maik Thalmann, Leiter der Wasserkraft Deutschland von Statkraft, aus der unternehmenseigenen Lachsaufzuchtstation in Schweden.