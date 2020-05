Mit einem Faible für die alten Sorten

Dörverden – Rolf Lühning zieht die Bügelhacke durch den Boden, Jürgen Zenner glättet die Oberfläche, während Niko Lühning die Samen von Erbsen, Möhren, Pastinaken, Spinat, Puffbohnen und Porree in die kleinen Vertiefungen fallen lässt und Eric Meiners das wuchernde Unkraut an der Umzäunung entfernt. Als Mitglieder der Aktionsgruppe Himmel & Erde im Verein Ehmken Hoff brachten sie den Nutzgarten des Kulturguts auf Vordermann.

Während die Besitzer von Haus- und Kleingärten bereits problemlos in die Saison starten konnten, sehen sich die Gemeinschaftsgärtner vor besondere Herausforderungen gestellt. So auch bei Himmel & Erde. „Es ist eine entspannende Freizeitmöglichkeit, in der man Gemeinsamkeit und Miteinander kennen und schätzen lernt“, sagt Rolf Lühning.

Eine Gemeinsamkeit, die aber aktuell aufgrund der Coronakrise nicht gelebt werden kann. Die geltenden Abstandsregeln müssen auch bei der Gartenarbeit gewahrt bleiben, sodass nur eine Handvoll Hobbygärtner gleichzeitig auf die rund 700 Quadratmeter große Fläche dürfen. „Das ist nicht schön für das Miteinander“, meint Rolf Lühning.

„Heute wird vor allem gesät“, sagt Lühning, der zuvor das Erdreich vorbereitet, es gepflügt und gefräst hat. Die nötigen Gerätschaften wurden von Hilmar Burdorf zur Verfügung gestellt. Der Ehrenamtliche erzählt weiter, dass man bewusst ausschließlich alte Gemüsesorten anbaue, da diese am besten zum Kulturgut passten und leider aus vielen Nutzgärten verschwunden seien. Der Garten solle auch an die einstige Vielfalt an regionalem Gemüse erinnern und dazu beitragen, alte Sorten wieder bekannter zu machen.

Zur Pflege des Gartens und zum Wachstum der Pflanzen gehört Bewässerung. Die übernimmt Jürgen Zenner regelmäßig. „Er ist alle zwei Tage im Einsatz. Ohne seine zuverlässige Hilfe würde das mit der erhofften Gemüseernte vermutlich nichts werden“, gibt Rolf Lühning schmunzelnd zu. Außerdem sei Gießen nachhaltiger als ständig neue Pflanzen kaufen zu müssen. nie