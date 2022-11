Ein gutes Miteinander in Stedebergen ist geblieben

Von: Christel Niemann

Von Beruf ist er selbstständiger Zimmermannmeister, als Hobbys nennt Ulrich Thies an erster Stelle das Fahrradfahren. © Niemann

Serie Ortsvorsteher: „In Stedebergen hat sich viel verändert, sagt Ulrich Thies. Er ist dort seit 2006 Ortsvorsteher. Der Zusammenhalt im Dorf sei jedoch geblieben.

Stedebergen – Die Liste der Projekte, die in jüngerer Zeit in der Ortschaft Stedebergen abgeschlossen oder angegangen werden konnten, ist überschaubar. Im Gespräch mit dieser Zeitung blickt Ortsvorsteher Ulrich Thies auf Vergangenes und Geschafftes zurück und wagt einen kleinen Ausblick.

Wer auf dem Weg von Verden in Richtung Dörverden (oder umgekehrt) ist, der kommt an Stedebergen nicht vorbei. Die von Wiesen und Weiden umgebene Ortschaft „ist der Eingang zur Gemeinde“, wie ein Dorfbewohner einmal vor Jahren vollmundig erklärt hat.

Ulrich Thies, den alle nur Uli nennen, ist seit 2006 als Ortsvorsteher aktiv. „Und ich bin der Ortsvorsteher, der am längsten im Amt ist, und es wird langsam Zeit für die Suche nach einem Nachfolger“, ergänzt er schmunzelnd.

Er stammt aus Stedebergen und hat in den vergangenen Jahrzehnten die Entwicklung der Ortschaft nicht nur miterlebt, sondern teils auch begleitet. „Heute hat unser Dorf ja keinen Verein mehr. Früher haben wir uns unter der Bezeichnung ,Die Unverbesserlichen’ getroffen und über viele Jahre Feste oder das Osterfeuer im Dorf ausgerichtet.“ Auch habe es eine aktive Kyffhäuserkameradschaft gegeben, die die Tradition gepflegt und Schützenfeste ausgetragen habe. „Alles vorbei“, meint Thies, aber der gute Zusammenhalt und ein gutes Miteinander seien bis heute geblieben.

Überhaupt habe sich so vieles verändert, aber das Dorffest, das gebe es immer noch. Thies: „Das richtet inzwischen die Gruppe ,Die nächste Generation’ aus.“ Ulrich Thies liebt „sein Dorf“ und er bedauert, dass Corona über einen langen Zeitraum die direkten Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern unterbrochen hat.

Auf Nachfrage kramt er in seinen Erinnerungen und erzählt von Betrieben, Bauernhöfen, vom kleinen Tante-Emma-Laden vis-á-vis der Familie Lühning und von drei Gaststätten, die es zu Hoch-Zeiten in Stedebergen gegeben hat. „Dass der griechische Gastronom seinen Betrieb von Stedebergen nach Verden verlegt hat, ist sehr schade. Ich hoffe sehr, dass sich wieder ein Pächter für das Lokal findet.“

Dem Leben in Stedebergen kann der Endfünfziger trotz aller strukturellen Veränderungen dennoch nur Gutes abgewinnen: „Jeder kennt hier jeden, die Dorfgemeinschaft funktioniert”, lobt er die gute Nachbarschaft im Ort. „Das Gefühl, sich jederzeit auf die Unterstützung durch die Dorfgemeinschaft verlassen zu können, ist schon wichtig“, sagt er. Beispielhaft verweist er auf die vielen helfenden Hände, die etwa bei der jährlichen gemeindeweiten Müllsammelaktion oder beim Laubsammeln in der Ortschaft mit anpackten.

Oder auf das Interesse der Dorfbewohner an spontanen gemeinschaftlichen Aktivitäten. „In der Vorweihnachtszeit besorge ich zum ersten Advent zwei Weihnachtsbäume. Die werden im Ort aufgestellt und von Anwohnern geschmückt, und wer Lust und Laune hat, schaut zu einem Umtrunk vorbei. Jeder kann kommen, aber niemand muss.“

Als Ortsvorsteher hat Thies natürlich auch die Entwicklung des Areals rund um den Landwehrsee vom Campingplatz zum Ferienpark im Blick. Das Projekt, das bereits seit rund zehn Jahren mit vielen Umbrüchen einhergeht – es wurde schon mehrfach darüber berichtet – sieht Thies eigentlich positiv und er äußert sich froh darüber, dass man eine vernünftige Verkehrsanbindung geschaffen hat, die das Dorf sehr entlastet. „Ich hoffe allerdings, dass es weiter vorwärts geht und dort nicht irgendwann eine Ruine vor sich hindümpelt.“

Wünsche? „Dass wir auch in Zukunft miteinander reden und versuchen, Probleme gemeinsam zu lösen“, so der Orts-Chef. Wichtig wäre ihm noch, dass der Mobilfunkempfang endlich besser funktioniert und zeitgemäß aufgestellt wird. Thies: „Aber da werden wir uns Stedebergen noch eine Weile gedulden und mit dem Ist-Zustand arrangieren müssen. Denn laut Auskunft der Mobilfunkbetreuer ist der Bau neuer Masten vorerst nicht geplant.“ Am Ende des Gesprächs richtet Thies ein Dankeschön an seine Frau Silvia, die viel Verständnis für sein Engagement habe und ihn auch in den Belangen die Ortschaft betreffend aktiv unterstütze.