Ehrenamtliche sorgen für Stimmung

In den gemeindeeigenen Seniorenwohnungen herrscht weihnachtliche Stimmung, wenn Helmut Schulz und Elli Rebling auf dem Akkordeon musizieren. - Foto: Niemann

Dörverden - Weihnachtliche Stimmung herrschte in den gemeindeeigenen Seniorenwohnungen in Dörverden.

Andere engagieren sich für Kinder oder für Flüchtlinge, Annelene Schönemann und Elli Rebling engagieren sich bewusst für die Nächsten in ihrer Nachbarschaft, und zwar mit einem monatlichen Kaffeetreff für die Bewohner der Seniorenwohnungen. Am Dienstag waren die älteren Bürger erstmals zu einer Weihnachtsfeier in die Begegnungsstätte der Anlage eingeladen. Helmut Schulz und Elli Rebling musizierten auf dem Akkordeon, es wurde gemeinsam gesungen und weihnachtliche Geschichten vorgelesen. Dank der Unterstützung durch die Gemeinde und mehrere ortsansässige Firmen war auch die Kaffeetafel abwechslungsreich gedeckt.

Am Mittwoch, 10. Januar, findet die nächste Auflage des Kaffeetreffs statt, der sich am jeweils zweiten Mittwoch im Monat etabliert hat. Für Kaffee und Kuchen wird durch Schönemann und Rebling gesorgt, die sich auch um das ganze Drumherum, wie Tische decken und Geschirr spülen, kümmern. - nie