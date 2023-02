(K)een goden Tuusch - Körpertausch-Komödie

Von: Christel Niemann

Sechs Darsteller, die zur Hochform auflaufen, eine mit Fingerspitzengefühl dosierte Brise Nonsens und witzige Einfälle von Regisseurin Petra Wahlers: in Kürze lässt sich so der Premierenabend zusammenfassen, mit dem die Stedorfer Theaterbühne am Freitagabend auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden in ihre neue Bühnensaison gestartet ist. Mit der pfiffigen Inszenierung der Komödie „(K)een goden Tuusch“ von Christian Kühn (Plattdeutsch Markus Weise) boten die Stedorfer Laienspieler temporeiche Bühnenunterhaltung par excellence und haben so die Erwartungen des Publikums voll erfüllt.

