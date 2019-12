Gewürzgurken, Mayonaise und was eben sonst noch so auf dem Zettel steht: Ingrid Schubert (79) kauft ein. Das einzige, was an diesem Tag anders ist: Sie wird dabei auf Schritt und Tritt von einem Kameramann verfolgt. Fotos: Niemann

Dörverden – Ingrid Schubert schlendert durch gut gefüllte Regalreihen im Edeka-Markt in Dörverden. Frischwaren- und Tiefkühltheken bieten ihr eine vielfältige Auswahl und ofenwarmes Brot findet sie am Backautomaten. Selbstständig packt sie ihre Waren in den Wagen und bezahlt am Ende der Tour. Ein Einkaufsprinzip, das schon lange selbstverständlich ist und das im Fokus eines Dokumentationfilms steht, den die Produktionsfirma Zentralfilm aktuell für den NDR erstellt.

Ingrid Schubert ist 79 Jahre alt, und sie kann sich noch sehr gut daran erinnern, als beim Kaufmann nebenan Zucker und Mehl noch in Säcken auf dem Boden standen, Lebensmittel in Zeitungspapier eingeschlagen, Brause aus dem Fass oder Milch aus der Milchkanne abgefüllt wurden. Auch Registrierkassen oder bargeldloses Einkaufen gab es beim Tante-Emma-Laden um die Ecke nicht. Dort wurde der Einkaufswert noch mit Block und Bleistift ausgerechnet, eine Quittung gab es nicht und jeder Artikel war einzeln von Hand ausgezeichnet.

Zeiten, die lange vorüber sind und denen sich jetzt die Dokumentation widmet. „Als die Dose in die Küche kam“, so der vorläufige Arbeitstitel des Films, für den einige Sequenzen mit Schubert als Protagonistin im Edeka-Markt in Dörverden gedreht wurden. „Die Produkte im Einkaufskorb haben in den vergangenen Jahrzehnten das Einkaufsverhalten der Menschen ganz entscheidend verändert“, erzählt Regisseur Sascha Schmidt und gibt seiner Darstellerin Handlungsanweisungen.

Der Film, der im Frühjahr 2020 ausgestrahlt werde, sei eine Reise in die Vergangenheit und ein bisschen auch in die Zukunft. Die Dokumentation erzähle von kleinen Revolutionen, die sich beim Handel und in den Küchen abgespielt hätten. Und von den großen Auswirkungen durch immer neue Produkte und die sich fortwährend erweiternden technischen Möglichkeiten. „Beim Einkaufen, beim Kochen und am Esstisch lassen wir Menschen ihre persönlichen Geschichten rund um die Dose erzählen und berichten unterhaltsam, wie sich Ernährung und Alltag in den zurückliegenden Jahrzehnten verändert haben.“ nie