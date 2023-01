Neue Leitungen im Waldkindergarten „Diensthoper Rudel“

Von: Christel Niemann

Kurze Pause fürs © Niemann

Der Waldkindergarten Diensthoper Rudel wird von einem Duo geleitet – Jutta Hempel und Claudia Goralczyk.

Diensthop – Kein (ganz) neues Gesicht im Waldkindergarten Diensthoper Rudel. Dennoch ist dort personell in den vergangenen Monaten so einiges passiert, wozu auch die Neuaufstellung der Leitung gehört. Die Wald-Kita wird jetzt nämlich offiziell von einem Duo geleitet – Jutta Hempel und Claudia Goralczyk teilen sich die Funktion, die Hempel von der vorherigen Leiterin Dorit Nörmann übernommen hatte.

Jutta Hempel ist 47 Jahre alt, hat einen fünfjährigen Sohn und wohnt in Burdorf in der Gemeinde Warpe. Ihre theoretische und praktische Ausbildung hat sie im Landkreis Nienburg absolviert und war danach sieben Jahre im Waldkindergarten Syke tätig. Dann, so erzählt sie, habe sie einen Wechsel in den Jugendbereich angestrebt und als Vorbereitung darauf mehrere Monate auf einer Kinder- und Jugendfarm in Spanien gearbeitet.

In den Folgejahren hat Hempel dann zunächst in unterschiedlichen Positionen im Kinder- und Jugendbereich gearbeitet sowie mehrere Jahre in Elternzeit verbracht. „Das Diensthoper Rudel ist für mich ein beruflicher Neubeginn“, sagt sie. Wieder in einem Waldkindergarten zu arbeiten, habe sie gereizt.

Vertretungskraft wird noch gesucht

2021 ist Hempel beim Diensthoper Rudel zunächst als Springer- und Vertretungskraft gestartet und hat 2022 Dorit Nörmann als Leiterin abgelöst, als diese in den Ruhestand ging. Nachdem es in den zurückliegenden Monaten auch darum ging, als Duo zusammenzufinden, können sich beide Erzieherinnen nun wieder auf ihre pädagogischen Schwerpunkte konzentrieren: die Bewegung und den Aufenthalt in der Natur. „Wir wollen die Kinder auf spielerische und lebensnahe Art an diese Themen heranführen“, erklärt Hempel.

Was fasziniert sie an der Arbeit in einem Waldkindergarten? „Da gibt es viele Dinge“, sagt Hempel. Beispielsweise, dass sich (fast) alles um die Natur dreht. Dass es keine räumliche Enge gibt, keinen Lärmpegel, der stresst und dass die Wald-Kita einen Betreuungsschlüssel bietet der über den stationärer Kitas hinausreicht. Die Gruppen wären folglich viel kleiner und sie als Erzieherin habe die Möglichkeit, sich individueller mit den Kindern zu beschäftigen. „Hier im Wald kann ich die Kids viel besser beobachten und betreuen.“ Und die pädagogischen Angebote ergeben sich teils von alleine, sagt sie. Die Kinder wären permanent in Aktion. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern erlebt sie als sehr positiv. „Diese Eltern haben sich ganz bewusst für eine Wald-Kita entschieden. Sie wissen um das mehr an Engagement hinsichtlich der Elternarbeit oder, dass die Kinder besondere Kleidung für den Aufenthalt im Wald bei Wind und Wetter benötigen.“

Apropos Wind und Wetter – wird das den Kindern nicht manchmal zu viel? Hempel schüttelt den Kopf. „Eigentlich nicht. Unter den 15 Kindern, die wir betreuen, ist nicht ein Schlechtwetterkind. Auch habe ich beobachtet, dass unangenehme Erscheinungen wie Läuse oder Krankheiten wie Hand-Mund-Fuß hier draußen kaum eine Rolle spielen.“ Wenn jemand mit ungemütlichen Witterungsverhältnissen Probleme habe, dann eher Erwachsene. „Den Kindern macht trockene Kälte nichts aus. Es werden ja eigentlich nur Finger und Nase kalt. Und wenn es in Strömen regnet, werden Morgenkreis und Frühstück in den Bauwagen verlegt. Ansonsten sind wir bis Minus 10 Grad verlässlich draußen, bewegen uns viel und weichen nur ab Windstärke acht, bei Gewitter und wenn hier im Forst Treibjagd ist in unsere Notunterkunft in der Kneipe Westen aus.“ Ob sie sich vorstellen könnte, wieder in einem „normalen“ Kindergarten zu arbeiten? „Nein, auf gar keinen Fall“, sagt Hempel und ihre Kollegin nickt zustimmend. „Ich fühle mich hier sehr wohl – es passt.“

Die personellen Probleme sind nicht vom Tisch. Laut Hempel und Goralczyk wird dringend eine ausgebildete Erzieherin als Vertretungskraft gesucht. Zurzeit nehmen wechselweise zwei Mütter – beide sind Erzieherinnen – diese Funktionen wahr, was jedoch keine Dauerlösung ist. Kontakt: 0160-8582941.