Nabu-Gruppe Dörverden stellt sich neu auf

Von: Reike Raczkowski

Schichtwechsel beim Nabu: Kristian Knoop (links) aus Westen übernimmt die Leitung der Dörverdener Gruppe von Malte Wördemann. © Raczkowski

Die Nabu Dörverden hat einen neuen Sprecher und will sein Konzept ein wenig verändern, um das Interesse von weiteren Naturfreunden zu wecken.

Dörverden – „Wir sind keine geschlossene Gruppe, jeder kann zu unseren Treffen kommen, eine Mitgliedschaft ist dafür überhaupt nicht erforderlich“, sagt Dietfried Zach von der Dörverdener Nabu-Gruppe, die hofft, in der Gemeinde neue Mitstreiter zu finden.

„Vielleicht gibt es ja noch mehr Menschen, die gerne in der Natur unterwegs sind und ihre Beobachtungen mit anderen Interessierten teilen möchten“, sagt Kristian Knoop. Eine gute Gelegenheit dazu seien die Treffen der Nabu-Gruppe, die einmal im Monat stattfinden. „Wer Lust hat, kommt einfach dazu, so habe ich es selbst auch gemacht“, sagt der Westener, der erst seit ein paar Monaten mit im Boot ist. Knoop gefällt der lockere Austausch mit anderen Naturfreunden so gut, dass er sich sogar bereit erklärt hat, die örtliche Gruppe zu leiten, nachdem der bisherige Sprecher, Malte Wördemann, einen Nachfolger gesucht hatte.

Künftig soll es Treffen in den Ortschaften geben

Wördemann hatte das Amt 2018 von Dietfried Zach übernommen. Die Arbeit habe ihm Freude gemacht und er habe die Dörverdener gerne im Nabu-Kreisverband vertreten, so Wördemann. Aber es passe nicht mehr mit seinem Privatleben zusammen, er sei nämlich bereits vor einiger Zeit nach Bremerhaven gezogen und habe die Gruppe aus der Ferne geleitet – was verständlicherweise nicht so einfach ist.

Zu den Zusammenkünften wolle er trotzdem noch kommen, so oft es ihm möglich sei, versprach Wördemann. Die Treffen, die bisher immer am ersten Montag im Monat, 19.30 Uhr, in der Pfeffermühle in Dörverden stattfanden, sollen demnächst auf Wanderschaft gehen, berichtet die Gruppe. Jeden zweiten Monat soll es künftig möglichst in einer der Ortschaften gehen. Die Überschrift für die „Dorf-Tour“ könne „Artenschutz im Kleinen – zu Hause oder auf öffentlichen Flächen“ lauten. „Wir hoffen, dass interessierte Bewohner dazu kommen und wir gemeinsam über die örtlichen Naturschutzthemen reden können“, so Kristian Knoop. Am 6. Februar, das stehe schon fest, finde das Treffen im Sportlerheim Westen am Fußballplatz statt. „Wir haben im Vorfeld ein gutes Gespräch mit dem TSV Jahn geführt und wollen an diesem Abend unter anderem über die Möglichkeiten sprechen, wie man auch auf vereinseigenen Flächen kleine Biotope oder Insekteninseln schaffen kann“, so Knoop. Auch nach Hülsen soll es demnächst gehen, denn beim SV Vorwärts sei man ebenfalls auf offene Ohren gestoßen.

Jäger und Landwirte seien für einen Austausch eingeladen. „Und vielleicht gibt es kleinere private Gruppen, die schon Naturschutz vor der Haustür betreiben und uns ihre Erfolge oder Erfahrungen mitteilen wollen“, so Knoop, der diese Menschen herzlich einlädt, dabei zu sein. Themen könnten außerdem die Fütterung von Wintervögeln sein oder eine insektenfreundliche Gestaltung des eigenen Gartens. „Und natürlich sind alle eingeladen, uns ihre Naturbeobachtungen mitzuteilen.“