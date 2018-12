Dörverdener Jugendtreff zieht aus - Neue Räumlichkeiten dringend benötigt

„Wir können die Sicherheit nicht mehr gewährleisten“

+ © Niemann Freya Willkowsky und Christian Eckert zeigen ein Beispiel des desolaten baulichen Gebäudezustands. © Niemann

Dörverden - Im Jugendtreff in Dörverden schleppen Möbelpacker Einrichtungsgegenstände und Umzugskisten in einen Lkw. Mitarbeiter laden Krimskrams und Spiele in ihre Autos. Nach 14 Jahren läuft der Auszug aus dem Gebäude auf Hochtouren und die Zukunft des Jugendtreffs ist zunächst einmal ungewiss: Doch die an der Großen Straße gelegenen Räumlichkeiten sind in solch desolatem Zustand, dass der Trägerverein den Mietvertrag zum Jahresende gekündigt hat.