Schulbus-Unfall an Kreuzung: Zehn Kinder bei Kollision verletzt

Dörverden - Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Firmentransporter in Dörverden sind am Mittwochmorgen zehn Kinder leicht verletzt worden.

Der 55 Jahre alte Transporterfahrer habe den mit 45 Kindern voll besetzten Schulbus kurz vor 8 Uhr an einer Kreuzung an der Schützenstraße im Ortsteil Hülsen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich, als der 55-jährige Fahrer des VW-Bulli-Firmenwagens aus dem Mühlenweg herausfahren wollte und dabei die Vorfahrt eines mit mäßiger Geschwindigkeit fahrenden Schulbusses missachtete. Der 65-jährige Fahrer des Schulbusses konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Kinder im Grundschulalter erlitten Prellungen oder auch einen Schock. Zur Versorgung und Betreuung der Verletzten wurde eine Sammelstelle eingerichtet.

Sechs Kinder in Kliniken gebracht

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot von Kräften im Einsatz, heißt es weiter. Auch einige Eltern erschienen an der Unfallstelle, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Vier verletzte Kinder wurden von ihren Eltern in Obhut genommen, sechs mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Alle verletzten Kinder sind laut Angaben der Polizei zwischen sieben und zehn Jahre alt. Beide Fahrer überstanden den Zusammenprall unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird von der Polizei auf rund 70.000 Euro geschätzt.

kom