300 Strohballen brennen in Barme

Ortsfeuerwehr im Einsatz

+ © Screenshot Video/Kai Moorschlatt Barme: 300 Strohballen brannten in vollem Umfang. © Screenshot Video/Kai Moorschlatt

In Barme standen in der Nacht zu Donnerstag rund 300 Strohballen in Brand. Die Ortsfeuerwehr wurde zum Löscheinsatz alarmiert.