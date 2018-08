Sieben Ziegen verschwunden

Dörverden - Am Dienstag hat ein 60-jähriger Mann das Fehlen von sieben Ziegen festgestellt.

Das berichtet die Polizei Verden. Die Ziegen seien vom Besitzer an das Wolfcenter in Dörverden-Barme verliehen worden, um dort eine Grünfläche zu befressen. Regelmäßig um 10 Uhr morgens werde der Bestand kontrolliert. Am Dienstagmorgen habe der Zeuge nur einen reduzierten Bestand von fünf Tieren vorgefunden. Ein Muttertier und sechs Kleintiere hätten bei der Überprüfung gefehlt.

Bei der Inaugenscheinnahme des Tatorts sei festgestellt worden, dass der Zaun des Geheges massiv beschädigt war. Weitergehende Ermittlungen können einen Diebstahl nicht gänzlich ausschließen, erklärt die Polizei. Wahrscheinlicher ist aber derzeit, dass die Ziegen durch den Schaden am Zaun die Möglichkeit ergriffen und vom Gelände verschwanden.

Sollten Zeugen die weiß-braunen Tiere mit gelben Ohrmarken irgendwo sichten, können sie sich an die Polizei in Dörverden unter Telefon 04234/1325 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.