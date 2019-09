Dörverden-Mobil statt Zweitwagen

Dörverden – Der Anfang ist zwar gemacht, aber bis das erste Auto für das E-Car-Sharing tatsächlich auch durch die Kernortschaft Dörverden rollt, vergehen sicher noch viele Monate.

Immerhin ist das in der Ortschaft Westen seit fast eineinhalb Jahren gut funktionierende E-Car-Sharing-Modell auch in Dörverden in eine neue Phase eingetreten, wie jetzt das Bürgerinteresse an der Projektvorstellung auf dem Kulturgut Ehmken Hoff zeigte. Denn E-Car-Sharing in Dörverden ist denkbar, wie Corbinian Schöfinius, Vorstandsmitglied der Regional- und Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser (Realweg) unterstrich. Die Realweg betreibt mit Allerauto bereits erfolgreich ein mit öffentlichen Projektmitteln gefördertes Car-Sharing an den Standorten Westen und Schwarmstedt. Das primäre Ziel, den Zweitwagen zu ersetzen, ist bekannt. Schließlich geht es beim E-Car-Sharing vorrangig darum, einen aktiven Beitrag für den Umweltschutz zu leisten.

Um noch mehr Interessierte für das Projekt zu gewinnen, wurde auf der Info-Veranstaltung beschlossen, zunächst einmal kräftig die Werbetrommel zu rühren und insbesondere auf Dörverdener Veranstaltungen – beispielsweise auf dem Kartoffelmarkt am kommenden Sonntag – Präsenz zu zeigen. Weiter sollen örtliche Institutionen, Geschäfte und Einrichtungen angesprochen werden, um sie als mögliche Ankernutzer zu gewinnen. Auch die Durchführung einer monatlichen Sprechstunde, die parallel zum Reparatur-Café auf dem Kulturgut Ehmken Hoff stattfinden könnte und bei der auch Probefahrten mit dem E-Mobil möglich wären, ist angedacht. Nun sollen erst mal Flyer mit aktuellen Informationen über das Projekt gedruckt und verteilt werden.

