300 Jahre Stedorfer Schule

Broschüre für nur fünf Euro erhältlich

+ © Fotoarchiv des Ehmken-Hoff-Vereins Ausschnitt aus einer Postkarte von 1913 mit der Ansicht der Stedorfer Schule, dieses Foto ist auch das Titelbild der Broschüre. © Fotoarchiv des Ehmken-Hoff-Vereins

Dörverden - Mehr als 300 Jahre hat Stedorf eine eigene Lehranstalt betrieben. Der selbstständige Schulbetrieb in der Ortschaft begann etwa in der Mitte des 17. Jahrhunderts und endete im Jahr 1975. Wie dieser ablief, schildert Klaus Ortel in einer neuen Broschüre mit dem Titel „Der Schulunterricht in Stedorf von 1660 bis 1975“. Interessant ist sie sicher nicht nur für Heimatforscher, sondern für alle Stedorfer Bürger.