Sofa-Talk mit Nostalgie und Neuem in Dörverden

Zur Jubiläumsfeier in der Weserlust hatten sich mehr als 70 Gäste eingefunden. © CDU Dörverden

Dörverdens CDU-Gemeindeverband feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem Sektempfang. Für Unterhaltung sorgen die Akteure der Stedorfer Theaterbühne und ein moderiertes Sofagespräch.

Dörverden/Barme – Runder Geburtstag der CDU in Dörverden: Aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens lud der Gemeindeverband seine Mitglieder zum Sektempfang ein. Dabei habe eine Ausstellung alter Wahlplakate, die Sammlung diverser Schriftstücke und alter Ausgaben der CDU-Zeitschrift „Dörverden Kommunal“ so manchen Gast nostalgisch werden lassen, schreibt die CDU in ihrem Bericht.

Politische Akteure sorgen für Stimmung

70 gut gelaunte Gäste konnten die beiden Vorsitzenden Michael Schwertner und Karin Mohr in der Barmer Weserlust begrüßen. Für kurzweilige Unterhaltung sorgten die Akteure der Stedorfer Theaterbühne. Aber auch die politischen Akteure sorgten für beste Stimmung beim Publikum. Ein von Karin Mohr moderiertes Sofagespräch mit dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Wilhelm Hogrefe und seinem Kumpel aus Junge-Union-Zeiten, dem früheren Dörverdener Bürgermeister Rainer Herbst, sorgten sowohl für wehmütige als auch für besonders heitere Momente.

Sofagespräche: Moderatorin Karin Mohr im Talk mit Rainer Herbst und Wilhelm Hogrefe (v.l.). © CDU Dörverden

Günter Meyer, Ratsherr der ersten Stunde in der Gemeinde, stellte einige Aspekte der Ratsarbeit unter besonderen Bedingungen heraus, wie beispielsweise zur Schließung der Kaserne in Barme. Die CDU-Kreisvorsitzende Hella Bachmann, der Kirchlintler Bürgermeister Arne Jacobs und der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt gehörten zu den Gratulanten und betonten die Besonderheiten der Zusammenarbeit mit der CDU Dörverden.

Vorlagen für ein neues Baugebiet in Wahnebergen liegen vor

Bürgermeister Alexander von Seggern und Dörverdens CDU-Fraktionsvorsitzender Adrian Mohr beleuchteten die aktuellen Schwerpunkte bei einem weiteren Sofagespräch. Der Fachkräftemangel lähme auch das Fortkommen in der Gemeinde, waren beide sich einig, hatten dann aber auch gute Neuigkeiten: Die Vorlagen für ein neues Baugebiet in Wahnebergen lägen inzwischen vor und auch weitere Vorhaben seien nun so weit, dass sie einen Abschluss finden können. Die Forderung nach neuen Baugebieten und die Lückenbebauung in den Ortschaften und im Kernort war immer wieder Forderung und eines der Kernanliegen der CDU zur Kommunalwahl. Die Information über einen wichtigen Schritt dazu wurde entsprechend positiv von den Mitgliedern aufgenommen.