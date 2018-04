AG Bauernhaus: Inventur eines Dorfes

Dörverden - „Dörverden – ein Dorf wird inventarisiert“. Unter diesem Titel veröffentlichte Heinz Riepshoff im Stader Jahrbuch 2017, das kürzlich erschienen ist, einen umfangreichen Bericht über die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft (AG) Bauernhaus des Ehmken Hoffs. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, alte Gebäude im Ort, die alle eine ganz eigene Geschichte erzählen, fotografisch und mit Datensätzen zu dokumentieren und für die Zukunft zu bewahren.

Entstanden ist die Arbeitsgemeinschaft im Jahr 2009 bei einem der ersten Treffen des damals noch in den Kinderschuhen steckenden Ehmken Hoff-Vereins. „Stellen wir uns einmal vor, ein Fotograf wäre vor hundert Jahren durch Dörverden gegangen und hätte alle Höfe und Häuser fotografiert, die es zur damaligen Zeit im Dorf gab. Was hätten wir dann heute für einen Schatz?“, hieß es seinerzeit und sogleich wurde dieses Projekt für die heutige Zeit in Angriff genommen.

Seitdem sind schon viele Bauernhäuser, Speicher, Brunnen und weitere Zeugnisse früherer Jahrzehnte und Jahrhunderte besichtigt und dokumentiert worden – ein kostbarer Schatz für nachfolgende Generationen. Diese Arbeit führt die AG Bauernhaus noch weiter fort. So betreiben die aktiven Mitglieder derzeit Feldforschung in Westen. Im kommenden Jahr wird das Projekt voraussichtlich mit der Erfassung des Baubestands in Hülsen abgeschlossen, wobei alle Ergebnisse auch kommende Generationen noch beschäftigen kann, heißt es in einer Pressemitteilung der AG Bauernhaus.

Das Vorgehen bei der Inventur des Dorfes und die bisherigen Erkenntnisse erläutert Heinz Riepshoff im Stader Jahrbuch ausführlich und lässt Leser einen ganz neuen Einblick in die Dörverdener Geschichte erlangen.

Das alles ist ganz im Sinne des Stader Geschichts- und Heimatvereins, der das Jahrbuch veröffentlicht und in diesem Falle mit folgenden Worten ankündigt: „Mit diesem Jahrbuch kann man einen Ausflug in die Region machen: Es lohnt sich, Museen und Sammlungen, Gebäude und ihre Architektur, Dörfer, Gedenksteine, Kirchen und Epitaphien mit den Beiträgen des Stader Jahrbuchs neu kennenzulernen“.

Das Buch ist für 15 Euro im Buchhandel erhältlich.