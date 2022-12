Dörverdens ‘22er-Haushalt endlich beschlossen

Von: Christel Niemann

Henrik Bodenstab (Mitte) wurde von Bürgermeister Alexander von Seggern für sechs Jahre als stellvertretender Ortsbrandmeister von Westen verpflichtet. Links Ratsvorsitzender Boris Allerheiligen. © Niemann

Kurz vor Jahresende hat der Dörverdener Gemeinderat den Haushalt für 2022 verabschiedet. Die späte Entscheidung, „kurz vor Toreschluss“, war vor allem der Situation in der Gemeindeverwaltung geschuldet. Mittlerweile ist die Lage entspannter, auch die Kämmerei konnte wieder kompetent besetzt werden.

Dörverden - Es war zwar eine abendfüllende, aber immerhin passend zur Weihnachtszeit stimmige Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Kultursaal. Rund zwei Stunden waren nötig, um die recht umfangreiche Tagesordnung im öffentlichen Teil abzuarbeiten.

Das vom Rat mit einer Enthaltung verabschiedete Zahlenwerk schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 1,76 Millionen Euro, das durch Rücklagen ausgeglichen ist. Bei der Summe der ordentlichen Erträge, die mit 14 607 900 Euro kalkuliert sind, wird gegenüber dem Vorjahr mit einem Minderaufkommen von circa 1,1 Millionen Euro gerechnet.

Ein wesentlicher Anteil daran entfällt auf die sich abzeichnende Veränderung beim Gewerbesteueraufkommen. Hier wird von einem Rückgang von drei Millionen auf 2,1 Millionen Euro ausgegangen. Eine Kreditaufnahme ist für 2022 nicht geplant.

Vakanz in der Kämmerei beendet

In ihren Statements brachten die Fraktionssprecher Adrian Mohr (CDU), Charlotte Niekamp (Grüne/Linke), Bernd Meyer (SPD) und Udo Weckmann ihre Bedenken zum Ausdruck. Mohr regte an, über einen Doppelhaushalt nachzudenken. Andere Kommunen hätten damit gute Erfahrungen gemacht. Für den Christdemokraten eine Chance, die „Lage glatt zu ziehen“. „Ich hoffe, dass sich die Situation durch die Neubesetzung der vakanten Stelle in der Kämmerei jetzt deutlich entspannt und die Haushaltsberatung 2023 deutlich früher beginnt.“

„Spätestens zu Ostern sollten wir die ,Eier im Korb’ haben“, meinte Meyer, der sich seinem Vorredner anschloss, während Weckmann den Haushaltsplan 2022 als Momentaufnahme empfand. Er sah ein gewaltiges finanziellen Problem auf die Gemeinde zukommen.

Charlotte Niekamp regte an, den künftigen Haushaltsentwurf um den Posten Förderung der Demokratie zu erweitern. „Es braucht Programme für Schulen und für Erwachsene“, sagte sie. Auch die Sanierung von Gebäuden, die Frage einer Ferienbetreuung von Grundschülern sowie Investitionen in erneuerbare Energien stehen für sie auf der Agenda für 2023.

Richard Logies wurde für die ausgeschiedene Selin Küpeli in den Dörverdener Rat aufgenommen. © Niemann, Christel

Im Sitzungsverlauf wurde Richard Logies (SPD) für die ausgeschiedene Selin Küpeli in das Ratsgremium aufgenommen. Henrik Bodenstab wurde vom Bürgermeister für sechs Jahre als stellvertretender Ortsbrandmeister von Westen verpflichtet. Von Seggern verwies auch auf die weiterhin ehrenamtlich organisierten Unterstützungsangebote unter www.doerverden-hilft.de und sprach allen Beteiligten seinen Dank für das Engagement aus.

Appell: Brauchen Wohnraum für geflüchtete

Die Weser-Sporthalle sei weiterhin als Sammelunterkunft des Landkreises Verden für die Aufnahme von bis zu 96 Menschen hergerichtet, doch eine verlässliche Aussage zur weiteren Entwicklung sei nach wie vor nicht möglich. „Es wird weiterhin dringend privater Wohnraum gesucht“, appellierte der Bürgermeister.

Er wies auf das Wohnraumbeschaffungsprogramm des Landkreises hin, wo eine Förderung in Höhe von bis zu 10 000 Euro für die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in bestehenden Immobilien möglich ist.

Noch kein Vorschlag zu Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung

Die im Zuge von Energieeinsparungen bereits mehrfach angesprochene Änderung der Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung hat bisher noch nicht zu einem Verwaltungsvorschlag geführt. Nach Aussage des Bürgermeisters gebe es kein einheitliches Meinungsbild aus den Reihen der Ortsvorsteher.

Festzustellen bleibe wohl, dass es immer einen Grund geben werde, Schaltzeiten als Bestandteil der allgemeinen öffentlichen Sicherheit nicht zu verändern. Bei diesem Thema regte von Seggern an, dass sich die Politik nochmals „in medias res“ begeben solle, um eine einheitliche Lösung zu finden.