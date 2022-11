Do it yourself: Bogenbau in Westen

Erfolgreiches Probeschießen auf dem Bogenplatz in Westen: Die Teilnehmer des Kurses zeigen sich am Ende zufrieden mit ihren neuen, selbst gebauten Sportgeräten. © Martin-P. Busch

Der TSV Jahn Westen hat mal wieder einen ungewöhnlichen Kurs organisiert. Die Teilnehmenden bauten sich einen eigenen Bogen. Am Ende wurden die neuen Sportgeräte natürlich gleich ausprobiert.

Westen – „Das hier ist ein Rohling aus Esche und daneben liegt einer aus einer Ulme. Und wenn einer lieber einen Rohling aus Orange Osage nehmen möchte, ist das auch möglich.“ In der Werkstatt von Michi Wolter haben sich die Teilnehmenden zum Bau eines eigenen Bogens versammelt, um sich von Jonas Schaper in diese spezielle Kunst einweihen zu lassen. Einige von ihnen haben bereits Erfahrung mit dem Bogenschießen, aber einen eigenen Bogen bauen?

Es ist jetzt bereits der dritte Kurs, den die Sparte „Allerbogen“ vom TSV Jahn Westen gemeinsam mit Jonas Schaper vom Norddeutschen Bogenbau organisiert und auch diesmal sollen sogenannte „Primitivbögen“ an einem Wochenende gebaut werden. Und am Sonntagnachmittag sollen alle Teilnehmenden mit Pfeil und Bogen ausgestattet nach Hause gehen, schreibt der TSV Jahn in einer Pressemitteilung.

Nach der Auswahl des Rohlings geht es zunächst an die Vorarbeiten. Das Bogendesign muss angezeichnet werden, um im nächsten Schritt mit dem Ziehmesser die ersten Konturen aus dem gewählten Holz heraus zu arbeiten. Dazu stehen in der Halle die „Schnitzpferde“ bereit.

Es braucht viel Geduld

Die Rohlinge werden dort eingeklemmt und Zug um Zug wird entsprechend des gewählten Designs Holz abgetragen. Erst in groben Abschnitten, dann immer feiner, bis später – zum Ende hin – mit Schleifpapier nur noch Fasern glatt geschliffen werden müssen. Spätestens jetzt ist eine Menge Geduld und Feinarbeit gefordert.

Ist das Design ausgearbeitet und der schon sichtbare Bogen lässt sich etwas biegen, beginnt die Phase des „Tillerns“. Beide Wurfarme müssen sich vom Griff aus gleichmäßig biegen. Mit Hilfe eines Tillerbogens zeigt Jonas Schaper den Teilnehmenden, an welchen Stellen sie mit Hilfe von feiner Raspel und Ziehklinge noch Holz abnehmen müssen. Dabei kommt es darauf an, nicht zu viel wegzunehmen. Auch wird spätestens zu diesem Zeitpunkt auf die genaue Stärke und Zugkraft des Bogens hingearbeitet.

Nicht zu kurz – und auch das gehört zu dem Kurs – kommen Gespräche und ein Kennenlernen der Teilnehmenden untereinander. Das gemeinsame Arbeiten trägt einen Teil dazu bei, aber auch die Pausen am Mittag und Nachmittag.

Sonntagmittag sind schließlich aus den Rohlingen schussbereite Bögen herausgearbeitet. Und nachdem noch die ersten Pfeile in Eigenarbeit hergestellt wurden, ist es Zeit, auf den Bogenschießplatz nach Westen zu fahren und beides ausgiebig zu testen.

Zum Abschluss erfolgen noch einmal ein Feinschliff und die anschließende Endbehandlung mit einem Pflegeöl. Und spätestens jetzt wird ganz deutlich: Alle Kursteilnehmer sind stolz auf und zufrieden mit ihren selbst gebauten Bögen.