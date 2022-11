Diensthops Ortsvorsteher: Aus der Großstadt ins 51-Seelen-Dorf

Von: Christel Niemann

Die waldreiche Umgebung von Diensthop ist für den Ortsvorsteher und Revierförster Michael Müller ein großer Pluspunkt der Ortschaft. © Christel Niemann

SERIE ORTSVORSTEHER: Für Michael Müller ist Diensthop längst zur Heimat geworden. Seit rund 30 Jahren lebt er nun dort. Als Ortsvorsteher sieht er sich nicht nur als Sprachrohr und Mittler der Bewohner, er kennt auch all die Vorzüge seines Dorfes sowie die Örtlichkeiten, die es zu erhalten gilt.

Diensthop – Diensthop zählt mit 51 Einwohnern und 20 Haushalten neben Barnstedt zu den kleinsten Dörfern in der Gemeinde Dörverden. Aber ein Schmuckstück und lebenswerter Wohnort muss nicht unbedingt groß sein, wie Ortsvorsteher Michael Müller findet. „Es lebt sich hier gut und meine Frau und ich wohnen hier sehr gerne“, betont Müller, den es vor rund 30 Jahren aus beruflichen Gründen aus Hannover ins kleine Diensthop verschlagen hat.

Inzwischen, so sagt er, sei für ihn ein Leben in der Großstadt gar nicht mehr vorstellbar. „Meine Frau und ich sind in Diensthop zu Hause.“ Der Gemeinschaftssinn seiner Bewohner macht für den parteilosen Müller das kleine Dorf stark. Und natürlich die waldreiche Umgebung, der Müller letztlich überhaupt seine Anwesenheit durch seine berufliche Tätigkeit als Revierförster verdankt.

Der Vater einer erwachsenen Tochter sieht sich als Sprachrohr und Mittler der Dorfbewohner, auch wenn die, wie er sagt, nicht allzu oft an seiner Haustür klingelten. „Der Jüngste im Dorf ist zurzeit 12 Jahre und die Älteste 92 Jahre alt. Alle sind bestrebt, möglichst autark zu leben. Sie wissen, dass es keinen Supermarkt um die Ecke gibt, folglich eine gewisse Vorratshaltung mit Dingen des täglichen Bedarfs vonnöten ist und dass es, wenn um 23 Uhr die Straßenbeleuchtung ausgeht, zappenduster im Dorf ist“, erzählt Müller. Aber auch das funktioniere. „Die Menschen, die hier leben, sind gut darin, sich selbst zu organisieren, und wenn es irgendwo hapert, ist die Hilfe aus der Nachbarschaft nie weit.“

Als wichtig für die Ortschaft sieht Müller die örtliche Gastwirtschaft an, zumal das „Waidmannsheil“ einen Ruf genießt, der weit über die Gemeinde hinausreicht. Es kämen zwar vornehmlich Gäste von außerhalb, aber das Gasthaus sei auch ein wichtiger dörflicher Treffpunkt. Beispielsweise für den Neujahrsempfang, der 2023 nach zweijähriger Zwangspause wegen Corona endlich wieder stattfinden soll.

Als bedeutend empfindet Müller weiter den Pferdehof mitten im Dorf, den Waldkindergarten sowie die geschichtlichen Spuren durch die Hügelgräber. Die größten Vorzüge „seiner“ Ortschaft aber sieht er in der Natur. „Diensthop ist von allen Seiten von Wiesen und Wald umgeben, was auch die jungen Familien schätzen, die sich im Ort angesiedelt haben. Die drei vorhandenen Bauplätze sind laut Müller längst verkauft. „Die Bauwilligen warten nur darauf, dass sich die derzeitige Lage wieder entspannt. Ich schätze, dann werden die Bauvorhaben zügig gestartet“, meint Müller, dem es wichtig ist, dass das kleine Dorf „interessant für Familien bleibt“. Denn der Mix aus Alteingesessenen und Zugezogenen funktioniere gut und bereite keine Probleme.

Als Ortsvorsteher hat Müller auch Örtlichkeiten im Blick, die es unbedingt zu erhalten gilt. Da ist zum einen der Sportplatz, den die Dorfbewohner für unterschiedliche Freizeitaktivitäten nutzen, und der kleine Dorffriedhof, der ihm ganz besonders am Herzen liegt. Denn kaum etwas im Dorf habe so viele Funktionen wie der Friedhof, der etwas außerhalb der Ortschaft liegt. Er sei Treffpunkt, Geschichtsbuch, ein Ort der Besinnlichkeit und natürlich der Platz, an dem die Toten bestattet würden.

Doch die Trends der letzten Jahrzehnte haben dem Friedhof zugesetzt, weshalb sich Müller bei der Gemeinde dafür einsetzen will, dass sie eine Möglichkeit für Urnenbestattungen schaffen wird. Auch die Beseitigung von Beschädigungen an der Zuwegung zum Friedhof habe er immer wieder auf seiner Agenda. Für Müller ist der Dorffriedhof es nämlich allemal wert, dass man sich Gedanken um ihn und seinen Erhalt macht und ihn auch für die Vogelwelt, Insekten, Schmetterlinge und Co attraktiv gestaltet.