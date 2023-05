Tag der offenen Tür soll die Vielfalt der Aktivitäten auf dem Ehmken Hoff in Dörverden zeigen

Stefan Okrongli wirbt für die AG „Hopfen & Malz“. © Niemann, Christel

Dörvereden – Nähen, kochen, handwerkliche Techniken oder kreative Angebote: Der Verein Ehmken Hoff bietet seinen Mitgliedern und Gästen auf dem Kulturgut ein breit gefächertes Programm. Einen Eindruck davon will der Verein am Tag der offenen Tür vermitteln, wenn er sich erstmals wieder in dieser Form am Sonntag, 7. Mai, von 14 bis 17 Uhr, präsentiert. „Ein solches Format ist wichtig, um unseren aktiven Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich und ihre Aktivitäten vorzustellen, und zum anderen, um Interessierte transparent darüber zu informieren“, sagt Vorstandsmitglied Bodo Nolden, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenlaufen.

Schon während der Gründungsphase des Vereins Ehmken Hoff hatten sich unter den Mitgliedern erste Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen organisiert. Dabei fing es bei A wie AG Alteisenfreunde an und reichte bis Z wie Zeitinseln, von denen mehrere in mehr oder weniger veränderter Form bis heute Bestand haben und die in ihrer Gesamtheit das Geschehen auf dem Kulturgut mit kreativen wie handwerklichen Aktivitäten und ihrem Fachwissen beleben. Nolden unterstreicht, dass sich die fast 200 Aktiven unter den inzwischen 600 Mitgliedern für den „Tag der offenen Tür“ viel vorgenommen haben. „Es wird sicher bunt“, verspricht der Organisator. Die mittlerweile 20 Aktionsgruppen würden sich nicht nur vorstellen, sondern wollten auch Ausschau nach neuen Mitstreitern halten. Und nicht zuletzt sei der letzte Tag der offenen Tür echt lange her. Die Veranstaltung wird als Markt der Möglichkeiten organisiert. „Alle Aktionsgruppen nehmen teil und freuen sich auf Zuwachs. Es wird Präsentationen und künstlerische Aktivitäten geben und die Gruppensprecher stehen Interessierten Rede und Antwort“, erläutert Nolden den Plan. Auch eine kleine Verkaufsausstellung der Aktionsgruppe „Lust & Leinen“ mit schönen Dingen soll es geben. Diese Gruppe von Hobbyschneiderinnen arbeitet seit Eröffnung des Kulturgutes im Jahr 2011 mit gespendetem, oft mehr als 100 Jahre altem Leinen und hat im Laufe der Jahre mit viel Kreativität ein beeindruckendes Angebot an Kleidung, Tischwäsche, Taschen und liebevollen Kleinigkeiten geschaffen.

Darüber hinaus seien noch gruppeninterne Aktionen und eine neue Kunstausstellung in Planung. Alle Tore und Türen von Ehmken Hoff, Kochs Hof, Funktionsgebäuden, Speicher und Nebengebäuden sind zugänglich und natürlich auch das Außengelände mit Bauern- und Kräutergarten und Spielflächen. Hungrige können sich zwischendurch natürlich auch stärken: Im Hofcafé werden die Damen der AG Kochen & Backen die Gäste mit selbstgebackenen Kuchen und Torten sowie Heißgetränken versorgen. nie

Die AG Haus & Hof hat immer etwas zu tun. Zurzeit errichten Aktive der Gruppe die Pfosten für eine Toranlage. © Niemann