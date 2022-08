Die Liebe zum Landleben

Von: Christel Niemann

„Ich bin ein Landei; durch und durch“, sagt Mareen Schneermann-Fleischer über sich selbst. Auch ihr Hobby ist landnah: Pferde. © Niemann

Mareen Schneermann-Fleischer ist Ortsvorsteherin in Wahnebergen. Sie hat eine Vision: „Hier gehört jeder dazu“

Wahnebergen – Es gibt in Wahnebergen weder Bäcker noch Fleischer, von einem Supermarkt ganz zu schweigen, bloß der Bus fährt regelmäßig in Richtung Verden. Doch vor Ort gelten andere Dinge. Allen voran der Glaube, dass man zusammen alles schaffen kann. Man könnte es auch eine lebendige Dorfgemeinschaft nennen.

„Wahnebergen ist ein kleiner Ort, aber äußerst lebens- und liebenswert, sagt Mareen Schneermann-Fleischer. Und weil Wahnebergen außerdem ihr Heimatdorf ist, gibt es für die zweifache Mutter gleich mehrere Gründe, weshalb sie in die Fußstapfen von Karin Plump als Ortsvorsteherin getreten ist. Außerdem sagt sie: „Ich bin ein Landei durch und durch.“

Mareen Schneermann-Fleischer ist 43 Jahre alt, von Beruf Handelsfachwirtin und seit dieser Legislaturperiode ehrenamtliche Ortsvorsteherin der rund 600 Einwohner zählenden Ortschaft Wahnebergen. Ein Dorf in dem, so sagt die Ortsvorsteherin, die Welt noch in Ordnung sei. Ein Ort, in dem sie nach eigener Einschätzung die meisten Bewohner (noch) kennt und wo sie die, die sie nicht kennt, möglichst zeitnah kennenlernen möchte. „Ich habe das Amt angenommen, weil ich mitreden möchte, berichtet sie. „Kommunalpolitik macht mir Spaß. Es ist schön, sich ergebnisorientiert einzubringen.“ Ein Parteibuch, das auf eindeutige Weise ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Richtung dokumentiert, braucht sie dafür nicht. „Ich bin CDU-nah unterwegs “, erklärt sie dennoch.

Schneermann-Fleischer beschreibt das gute Verhältnis zu ihrer Vorgängerin Karin Plump von der SPD. Die habe ihr zwar nicht das Amt der Ortsvorsteherin ans Herz gelegt – das hätten Adrian Mohr und Hermann Heimsoth getan. „Mareen, du musst das machen. Du bist für dieses Amt geeignet“, habe es geheißen und sie habe es gemacht. „Karin Plump hat mir sehr geholfen, mich in die mir zuvor unbekannten Aufgaben hineinzufinden. Auch für sie ist es nicht von Bedeutung, welcher Partei jemand angehört. Man überlegt sich einfach, was das Beste für alle und für Wahnebergen ist.“

Wie eigentlich alle Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in der Gemeinde Dörverden hat auch Mareen Schneermann-Fleischer ihren kommunalpolitischen Fokus auf den Erhalt der dörflichen Struktur gerichtet. Denn die Nähe zu Verden sei zwar überaus attraktiv und reizvoll, aber es sei doch wünschenswert, dass sich das soziale Miteinander der in Wahnebergen lebenden Menschen überwiegend vor Ort abspielt. „Vereine, wie Feuerwehr, Schützen- und Sportverein bieten hier viele Möglichkeiten, einander zu begegnen. Auch, dass der Ort über einen eigenen Kindergarten verfügt, ist gar nicht hoch genug zu bewerten“, meint sie.

Was Schneermann-Fleischer nicht leugnen kann, ist die Zahl an „Zugezogenen“, die zwar in Wahnebergen wohnen, ihre gesellschaftlichen Bezugspunkte und Kontakte aber eher außerhalb der Ortschaft haben. Hier wünscht sie sich, dass sie auch dieses Klientel erreicht, den ein oder anderen zum Beitritt in einen der örtlichen Vereine oder zur Teilnahme an Gemeinschaftsaktionen wie dem Müllsammeln bewegen kann. „Denn hier geht was“, sagt sie. ,,Allzu viele Straßen haben wir ja nicht“.

Die Wahneberger wären ein super Team, in deren Gemeinschaft man sich wohlfühlen könne. Ansonsten möchte „die Neue“, dass es so gut weitergeht, wie bisher. Sie, die Ortsvorsteherin, mittendrin als das Sprachrohr, das zwischen Ortschaft und Gemeinde vermittelt und agiert.

Die Person Mareen Schneermann-Fleischer fühlt sich dabei an der richtigen Stelle. „Um sich für die Belange der Bewohner und die der Ortschaft richtig einsetzen zu können, muss man die Interessen vor Ort, aber auch die Probleme der Menschen kennen“, nennt die Ortsvorsteherin ein Rezept. Bislang ist es in dieser Hinsicht noch ruhig. Es wurden noch keine Konflikte an die Ortsvorsteherin herangetragen. „Das kommt aber sicher noch“, meint Schneermann-Fleischer, die neben der großen Portion Heimatliebe Augenmaß, Fairness und eine ehrliche Wortführung auszeichnet, immer mit der Botschaft: „Hier gehört jeder dazu.“