Die Kräuterfrauen vom Ehmken Hoff in Dörverden

Teilen

Die Naturfreundinnen Elke Apel und Jutta Herbst (vorne v. l.) Margitta Winkel und Heike Stäcker (v.l.) (es fehlt Bianca Beck) zeigen verschiedene Produkte, die aus Kräutern hergestellt werden. © Niemann, Christel

Nahrung und Naturmedizin: Aktionsgruppe berichtet über Brennnessel, Giersch und Co.

Dörverden – Die Mitglieder der Aktionsgruppe Kräuter im Verein Kulturgut Ehmken Hoff haben Anlass zur Freude: der Kräutergarten wurde kürzlich erneuert und die Anlage mit neuen Pflanzen und einer neuen Beetumrandung wieder auf Vordermann gebracht. Dabei wurde auch die Pflanzerde den individuellen Ansprüchen der jeweiligen Kräuter angepasst, die Wege zwischen den Beeten erhielten einen neuen natürlichen Belag und die Pflanzen neue Infotäfelchen. Jetzt sorgen die aktuell fünf aktiven Damen der naturnahen Gruppe dafür, dass das schmucke Gärtchen hinter dem Ehmken Hoff auch weiterhin so gut in Schuss bleibt.

„Im vergangenen Jahr waren die Beete nicht mehr so schön und eher verwahrlost“, erzählt Jutta Herbst. Die Heilpraktikerin und diplomierte Kräuterpädagogin ist bereits seit Jahren in der Aktionsgruppe Kräutergruppe aktiv und hat inzwischen auch deren Leitung übernommen.

Früher habe es weder eine Apotheke um die Ecke noch einen Arzt gegeben, wo man bei Bedarf behandelt wurde. „Man hat mit dem auskommen müssen, was einem Wald und Flur bieten“, erzählt sie. Über die Kräfte von Pflanzen Bescheid zu wissen, sei daher wichtig und sogar überlebensnotwendig gewesen. „Heutzutage wissen die meisten Menschen doch gar nicht mehr, wozu sich Kräuter alles verwenden lassen und welche Schätze sie in ihren Gärten haben, sagt Herbst. Sie hat auch zuhause in Hassel einen Garten, in dem neben Rosen, Stauden und Kräutern auch Brennnesseln und Giersch wachsen.

Für die Kräuterkennerin und ihre Mitstreiterinnen gibt es kein Unkraut. Sie wissen wie Brennnessel-Spinat, Löwenzahn-Salat und vieles mehr zubereitet werden und selbst Giersch, der Lieblingsfeind vieler Gartenbesitzer, kommt bei den meisten modernen Kräuterhexen daheim auf den Tisch.

Jutta Herbst erzählt, dass ihr Interesse für „alles was da draußen in der Natur wächst und gedeiht“ bereits in der Kindheit angefangen hat. Und diese Leidenschaft habe sie nie wieder losgelassen. Sie und ihre Mitstreiterinnen Elke Apel, Margritta Winkler, Heike Stäcker und Bianca Beck sind angetan von den vielen Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten von Kräutern und ebenso von deren Geschichte und Reichhaltigkeit fasziniert.

Brennnessel und Gundelrebe sind bei Gartenbesitzern zumeist unbeliebt aber sehr vielseitig zu verwenden. © Niemann, Christel

„Menschen haben die Kräuter ja nicht nur gegessen, sondern wenden sie bereits seit vielen Jahrhunderten auch medizinisch an“, so Herbst. Hätten Sie etwa gewusst, dass beispielsweise Rosmarin nicht nur in der Küche zum Einsatz kommt, sondern auch gerne bei Waschungen verwendet wird, weil er den Kreislauf anregt? Dass Lorbeer, Melisse und Kümmel zur guten Verdauung beitragen oder dass die Brennnessel sowohl Heil-, Garten- und Küchenpflanze als auch Tierfutterpflanze und ein wahres Powerpaket an Mineralstoffen und Vitaminen ist? „Ein Smoothie aus Brennnesseln und etwas Obst ist super gesund, und als Heilmittel eingesetzt, wirkt die Pflanze nicht nur entwässernd, sondern trägt auch zur Regulation des Eisenhaushalts bei“, sagt Herbst.

Darüber hinaus finde die Pflanze in Form von Jauche auch als Öko-Dünger Anwendung, während der Brennnesselsamen nicht nur wunderbar nussig schmecken, sondern sich auch positiv auf das Haarwachstum auswirken. „Es wird erzählt, dass listige Viehhändler einst bereits klapprige Pferde mit Brennnesselsamen gefüttert haben. Aufgrund der durchblutungsfördernden Eigenschaften hat der Samen den Tieren ein wunderbar glänzendes Fell beschwert, sodass sie jünger wirkten und die Händler einen guten Preis erzielen konnten. Erst als die Wirkung nach ein paar Wochen nachließ und das Fell stumpf wurde, haben die Käufer den Schwindel bemerkt.“

Herbst betont, dass mitnichten alle Kräuter und Heilpflanzen gesund sind. Der richtige Umgang damit fange im Garten an und höre bei der korrekten Zubereitung und Anwendung auf. „Es ist wichtig, die richtige Pflanze zur richtigen Zeit zu sammeln und nur die wirkstoffreichen Pflanzenteile zu verwenden“, erklärt die Expertin. Einen Pflanzenfavoriten haben die Frauen der Aktionsgruppe Kräuter nicht. Sie schätzen alle, zumal auch die eher Unscheinbaren wertvoll sind. Und das geht offenbar nicht nur den Damen so, auch die vielen Insekten, die zwischen den Kräutern krabbeln und flattern, wissen das Angebot zu schätzen.

Damit der Garten nicht wild überwuchert, pflegen ihn die Kräuterdamen regelmäßig und kommen zudem an jedem zweiten Freitag im Monat um 10.30 Uhr auf dem Kulturgut zusammen. Bis zur nächsten Gartensaison ist zwar noch Zeit, aber alle fänden es schön, wenn sich noch weitere Interessierte finden würden, die bei ihnen mitmachen möchten. Auch möchten sie den Kräutergarten noch um einige Pflanzen erweitern sowie Workshops und Seminare anbieten, in denen etwa Kräutersalze oder Teemischungen zubereitet werden und erklärt wird, welche Kräuter und Pflanzen aus der Natur man wie nutzen kann. nie

Kontakt:

Jutta Herbst, Telefon 04254/ 6499739 und 0177/8722931 oder per E-Mail an juttaherbst@yahoo.de.

Blick auf den Kräutergarten mit der neuen optisch ansprechenden Beeteinfassung, die die Aktionsgruppe Haus und Hof angelegt hat. © Niemann, Christel