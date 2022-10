Erinnerung an die Patenschaft der Ortschaft Westen mit der Panzerpionierkompanie 320

Von: Reike Raczkowski

Da kommen Erinnerungen an frühere Zeiten hoch: (vorne v.l.) Norbert Frühling und Gerd Schmidt von der Traditionsgemeinschaft Barmer Pioniere übergeben die Fahne an Margret Herbst, Vorsitzende des Heimatvereins Westen. Dirk Kattwinkel und Rainer Herbst (hinten v.l.) hatten sich um das textile Erinnerungsstück bemüht. © Raczkowski

Lächelnd gibt Norbert Frühling das Stoffstück aus der Hand. „Es ist in Ordnung so. Die Fahne ist jetzt am richtigen Ort“, sagt der ehemalige Kompaniefeldwebel. Die schmucke Fahne, die zwei Wappen zieren, ist ein Zeugnis der langjährigen Patenschaft der Ortschaft Westen mit der Panzerpionierkompanie 320. Das Exponat wird ab sofort vom örtlichen Heimatverein sicher verwahrt. Die Vorsitzende Margret Herbst nahm die Fahne entgegen und versprach, sorgsam mit dem Erinnerungsstück umzugehen.

Westen – Bisher wurde die Fahne von der Traditionsgemeinschaft Barmer Pioniere, dessen Vorsitzender Norbert Frühling ist, in Ehren gehalten. Doch die Gruppe löst sich zum Jahresende auf. „Unser Altersdurchschnitt liegt mittlerweile bei über 80 Jahren, unsere Mitgliederzahlen sind von 180 auf nur noch 40 gesunken“, erklärt Mitglied Gerd Schmidt, der selbst Soldat in Barme war.

Und mit der bevorstehenden Auflösung habe die Traditionsgemeinschaft auch ihre Räumlichkeiten in Eystrup aufgeben müssen. Die ganz unterschiedlichen Stücke aus ihrer umfassenden militärhistorischen Sammlung – zum Beispiel Wimpel, Orden, Urkunden oder Fotos – haben mittlerweile neue Besitzer gefunden. Sie gingen etwa an ehemalige Soldaten, an Liebhaber und Sammler oder ins Kreisarchiv.

Nur die Fahne, die soll in Westen bleiben, das sei ganz klar. Schließlich steht sie für eine ganz besondere Zeit, die nicht in Vergessenheit geraten soll.

32 Jahre lang, bis 2001, als der Bundeswehrstandort Barme aufgelöst wurde, unterhielt die Ortschaft Westen eine Patenschaft mit der Panzerpionierkompanie 320. „Und das war nicht einfach nur eine Patenschaft auf dem Papier, nein, die wurde wirklich gelebt“, erzählt Rainer Herbst, der damals Bürgermeister war. Die Westener Vereine und die Soldaten hätten zahlreiche gemeinsame Aktivitäten auf die Beine gestellt. So hätte es Vergleichsschießen gegeben und die Mitglieder der Panzerpionierkompanie seien in Westen jedes Jahr zum Volkstrauertag aufmarschiert. „Das war immer sehr eindrucksvoll, etwas ganz Besonderes.“

„Aus der Patenschaft heraus sind viele Freundschaften entstanden, die teilweise bis heute bestehen“, erinnert sich auch der ehemalige Soldat Dirk Kattwinkel. „Und auch die oder andere Ehe“, sagt Gerd Schmidt augenzwinkernd.

Jedenfalls sei klar gewesen, dass die Patenschaftsfahne nicht im Müllcontainer landen soll. „Unser Westener Heimatverein verwahrt bereits zahlreiche Exponate von Gruppen und Vereinen aus dem Ort, die es heute nicht mehr gibt“, sagt Margret Herbst. Die Erinnerung an das frühere Vereinsleben für die Allgemeinheit zu bewahren sei eine wichtige Aufgabe des Vereins.