Dr. Wulf R. Gente und Dr. Friedhelm Gorski über medizinische Versorgung

Dörverden - „Tief durchatmen, schleunigst den Papierkram erledigen, Hausbesuche machen, während in den Praxen bereits die nächsten Patienten warten: So etwa sieht der berufliche Alltag der Dörverdener Ärzte Dr. Wulf R. Gente und Dr. Friedhelm Gorski aus. Im Gespräch mit unserer Zeitung äußerten sich die Ärzte zu bestehen Problemen, Sorgen und Nöten.

Im Landkreis Verden gibt es zwar eine Überversorgung mit Praxen. Das geht aus einer Übersicht der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN Verden) hervor. Danach liegt der Versorgungsgrad bei rund 108 Prozent. Doch in der Gemeinde Dörverden gibt es durch die Schließungen in Westen und im benachbarten Eystrup weniger Mediziner als die Bevölkerung benötigt (wir berichteten). Fakt ist außerdem, das gleich mehrere der am Ort praktizierenden Mediziner bereits das Rentenalter erreicht haben oder in Kürze erreichen werden. „Dann gehen hier in Dörverden die Lichter aus“, so Dr. Friedhelm Gorski und Dr. Gente im Gespräch.

Der 67-jährige Gorski sucht nach einem Nachfolger, doch er findet keinen. Obwohl seine Praxis in bester Ortslage liegt und seit Jahrzehnten etabliert ist. Der 63-jährige Gente indes möchte noch ein paar Jahre weitermachen, vorausgesetzt, es werden bessere Rahmenbedingungen geschaffen. „Ein Teil der gesetzlichen Regeln ist längst überholt und gehört abgeschafft. Der Bürokratismus frisst einen immer mehr auf“, sind sich die beiden Ärzte einig. Es werde immer schwieriger, sich nicht nur um eine perfekte medizinische Versorgung zu bemühen, sondern dabei auch noch die menschlichen Aspekte zu bewahren. Die Praxen Gorski und Gente seien ein Beispiel dafür, dass eine Region theoretisch überversorgt sei, jedoch in der Praxis die Praxen ständig überfüllt seien. Neue Patienten müssten sogar abgewiesen werden.

Die Arbeitsbelastung sei für beide Allgemeinmediziner aber nur ein Grund, warum junge Ärzte nur noch selten als Hausarzt arbeiten wollten, geschweige denn, sich als Allgemeinmediziner in ländlichen Regionen niederließen. Gente und Gorski praktizieren seit den 80er-Jahren in Dörverden. Den Standort haben sie bewusst gewählt. „Es war zum einen das beste Angebot“, berichten sie einmütig. Außerdem wollten sie vielseitig medizinisch tätig sein und keine „Tunnelgucker“ werden. Und das Landleben? Für Gente, der aus Göttingen stammt, und für den Westfalen Gorski kein Problem. „Man kennt sich, man trifft sich. Man lebt im Ort und mit den Menschen“, sagen sie. Oft kommen die Kinder von damals heute mit dem eigenen Nachwuchs zu ihnen. Und die Alten und Schwerkranken werden bis zum Tod betreut.

+ Ein mögliches Szenario: Die Rollläden der Arztpraxen auf dem Lande bleiben nicht nur mittwochs, sondern dauerhaft geschlossen.

Klingt irgendwie nach einem „Bullerbü der Medizin“, doch von Idylle können beide nicht sprechen. „Es erfordert hohen Einsatz und ist hartes Brot. Soviel wie aktuell habe ich noch nie gearbeitet“, sagt Gente. Eine 60-Stunden-Woche ist für den 63-Jährigen zurzeit die Norm, während sein drei Jahre älterer Kollege seine Tätigkeit in der Gemeinschaftspraxis inzwischen reduziert hat, wo er nur noch vormittags arbeitet.

Doch warum ist eine Nachfolgeregelung auf dem Land so schwierig? Früher, so erzählen sie, hätten junge Mediziner für eine Praxis wie die ihren sicher noch Schlange gestanden. Auch sei es bei Übernahme eher üblich gewesen, eine Ablöse zu zahlen. Doch die Zeiten seien längst vorbei. Jungen Ärzten sei die Balance von Arbeit, Freizeit und Familienvereinbarkeit wichtig.

Und gerade Frauen, die heute das Gros der Medizinstudenten ausmachten, wählten bewusst ein Anstellungsverhältnis. Überhaupt hätten junge Absolventen heute viele Möglichkeiten, ihr Geld zu verdienen. Zudem sei es Trend, sich zu spezialisieren. Auch Krankenhäuser hätten einen großen Bedarf an Nachwuchskräften. Zudem werde auch das finanzielle Risiko einer Selbstständigkeit gescheut. Dass inzwischen viele Leistungen pauschal vergütet würden, alles immer stärker reglementiert sei und die Bürokratie ausufere, stelle weitere Hemmnisse dar.

Gorski und Gente sehen den Staat in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich die Rahmenbedingungen verbesserten und damit auch das gesellschaftliche Ansehen von Allgemeinmedizinern wieder wachse. „Es ist nicht die Arbeit, die zusetzt, wir mögen unseren Beruf. Die Bürokratie, der viele Schreibkram, der ständige Druck des Medikamentenbudgets – das ist es, was am meisten belastet“, betonen sie.

nie