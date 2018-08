Stedorfer Theaterbühne meistert „Cold-Water-Beer-Callenge“

Keine weiteren Nominierungen

+ © Christel Niemann Eine kalte Dusche gehört zur „Cold-Water-Beer-Callenge“ selbstverständlich dazu. © Christel Niemann

Dörverden - Bereits seit Wochen grassiert die „Cold-Water-Beer-Callenge“ in der Gemeinde Dörverden. Am Wochenende hatte das sommerliche Spektakel auch die Stedorfer Theaterbühne erwischt. Diese setzte der Serie an Herausforderungen nun bewusst ein vorläufiges Ende.