Stedorf – Mit einem spritzigen und kurzweiligen Vergnügen startet die Stedorfer Theaterbühne im Februar in die neue Spielzeit. Am Freitag, 7. Februar, feiert das Laienensemble mit der Komödie „Wellness-Tempel Haferkamp“ von Helmut Schmidt auf dem Kulturgut Ehmken Hoff Premiere. Danach wird der Dreiakter im Monatsverlauf noch insgesamt zehnmal aufgeführt.

„Die Theaterbühne bleibt also künstlerisch aktiv“, wie der Vorsitzende, Harald Hoops, auf der gut besuchten Herbstversammlung des Vereins in der Dörverdener Pfeffermühle verdeutlichte.

In diesem Jahr zählte der Traditionsverein bei den elf Vorstellungen des Stücks „Bargstraat 46“ von Regine Wroblewski rund 1250 Besucher, und daran, so Hoops, wolle man gerne anknüpfen.

Die im Spielausschuss tätigen Mitglieder haben daher ein Stück ausgewählt, das zwar ebenso unterhaltsam und zugänglich ist, sich aber thematisch in einer ganz anderen Welt bewegt. Denn anders als in Bargstraat 46, wo ein heruntergekommenes Mietshaus die Kulisse und die Turbulenzen der Mieter den inhaltlichen Rahmen bildeten, hat das neue Stück den Wellness-Tempel der Eheleute Otto und Anette Haferkorn im Fokus, der kurz vor dem zehnjährigen Jubiläum steht, was mit den Kunden groß gefeiert werden soll.

Ein paar Wochen vor diesem Ehrentag kommt Anette jedoch dahinter, dass ihr Ehemann sie mit der jungen Lara-Jane betrügt, die obendrein auch noch schwanger von ihm ist. Kurzerhand wirft die Betrogene den Ehebrecher aus dem Haus und denkt darüber nach, den Betrieb zu schließen, wäre da nicht die polnische Raumpflegerin Anna Bollka, die auf alle Geschehnisse im Betrieb ein Auge hat.

Ein Wasserrohrbruch im Keller des Wellness-Tempels, ein Schwächeanfall einer Kundin, unerfüllte Sehnsüchte von Eheleuten, das Verlangen nach Berührungen, ein trotteliger junger Mann, sowie die Geburt eines Kindes treiben das Chaos im Wellness-Tempel Haferkorn schließlich auf die Spitze und es stellt sich die Frage, ob Anna überhaupt noch etwas ausrichten kann.

Der Kartenvorverkauf startet am zweiten Adventswochenende auf dem Dörverdener Nikolausmarkt. Der Run auf die Karten ist erfahrungsgemäß enorm und rechtzeitiges Erscheinen am Stand der Theaterbühne im Zelt daher empfehlenswert.

Der Vorsitzende blickte auf die vergangenen Vereinsaktivitäten zurück, wie die erfolgreiche Ferienpassaktion. Auch eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge wurde diskutiert, dann aber entschieden, es bei den aktuellen Beiträgen zu belassen, heißt es in der Pressemitteilung.