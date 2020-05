Casa Verita muss Heimplätze reduzieren

Dörverden – „Es ist eine Katastrophe“, fasst Einrichtungsleiterin Elke Salle die anstehende Teilschließung des Lebens- und Gesundheitszentrums Casa Verita Dörverden in einem Satz zusammen. Zum 30. Juni wird der Bestand an Betten in dem Seniorenheim auf 21 reduziert. Konzipiert ist das Haus mit 70 Betten. Auch ein Drittel des Personals muss gehen.

„Die Ursache liegt dabei nicht im pflegerischen Bereich, sondern ausschließlich im baulichen Zustand begründet“, erläutert Einrichtungsleiterin Elke Salle den Hintergrund dieser einschneidenden Maßnahme.

Die Mängelliste in dem ortsbildprägenden Gebäude, intern Haus II genannt, reiche von der unzureichenden brandschutztechnischen Ausstattung bis hin zu feuchten Wänden, unter anderem durch eintretendes Wasser über die markanten Holzbalkone. Den Ausschlag für die Entscheidung habe nun ein Schimmelbefall in vielen Räumen gegeben. Aus einer der Wände seien binnen zwei Tagen „Schimmelpilze so groß wie Kohlköpfe“ gewachsen, berichtet Salle.

„Das ist eine gesundheitsgefährdende Belastung, die einen Weiterbetrieb nun endgültig unmöglich macht. Der Betrieb der Einrichtung ist unter den gegebenen Umständen, nämlich einer Gefahr für Leib und Leben, sowie mit Blick auf die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen einfach nicht mehr möglich“, bedauert Marcus Mollik, der Geschäftsführer der Casa Verita, den aus seiner Sicht unausweichlichen Schritt.

„Eine vollständige Sanierung des Objektes während des Betriebes ist betriebswirtschaftlich nicht darstellbar. Nun wird der Betrieb im Haus II, dem größeren der beiden Häuser, also kurzfristig Ende Juni eingestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Casa Verita GmbH. Das Unternehmen ist lediglich Pächter der Gebäude, die einer Wohneigentümergemeinschaft gehören. Zwischen Mieter und Vermieter habe es laut Salle in den zurückliegenden Wochen und Monaten Gespräche über eine Sanierung gegeben. „Aber es gibt kein Ergebnis.“

Bis zu ihrer Insolvenz im Jahr 2013 residierte die Seniorenbetreuung Rose in den Gebäuden. 2014 übernahm die Perfekta-Unternehmensgruppe aus Hannover das Haus, ehe Casa Verita, gemanagt von der WH Care Holding aus Garbsen, an der Diensthoper Straße das Lebens- und Gesundheitszentrum eröffnete.

Zunächst betrieb Casa Verita die Einrichtung im Haus II mit 49 Plätzen. Durch Umbau und Sanierung des einstigen Wohnhauses Rose entstanden dort weitere 21 Plätze. So sollte die Einrichtung mit insgesamt 70 Betten weitergeführt werden. Eigentlich.

„Wir konnten umziehen, aber nicht ausfüllen“, beschreibt Elke Salle den Umstand, dass die hinzugewonnenen Zimmer nun den Bewohnern dienen, deren Räume in Haus II nicht mehr nutzbar sind.

Aktuelle seien in beiden Häusern noch 38 Plätze belegt. Nun müsse für 17 Heimbewohner aus Haus II eine realisierbare Lösung gefunden werden. „Unsere Heimbewohner schätzen besonders die familiäre Atmosphäre, die immer auch eine ideale Voraussetzung für den gut funktionierenden Betrieb ist. Keiner rechnete wohl damit, noch einmal umziehen zu müssen“, kann sich Salle gut in die schwierige Lebenssituation der Bewohner hineinversetzen.

Auch 15 der insgesamt 45 Mitarbeiter werden aufgrund der Teilbetriebsschließung ihren sicher geglaubten Arbeitsplatz verlieren. Ein weiterer schwerer Schritt für Salle: „Alle Mitarbeiter sind mir persönlich gut bekannt und ans Herz gewachsen. Diese rational richtige Entscheidung ist daher emotional schwierig umzusetzen.“

In den letzten Wochen habe die WH Care Holding zusammen mit ihr alle nur erdenklichen Instanzen hinzugezogen, um die Entscheidung für die betroffenen Menschen so sozial verträglich wie eben möglich zu gestalten, so Elke Salle. Den betroffenen Heimbewohnern wie auch den Mitarbeitern soll in einem ersten Schritt eine Alternative in den WH-Care-Einrichtungen in Bremen-Hemelingen und Bremen-Huchting angeboten werden.

Auch die Gemeinde und der Landkreis wurden in der vergangenen Woche informiert. „Wir haben noch keinen Blumenstrauß an Möglichkeiten“, sagt Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern, sichert aber ebenso wie Landrat Peter Bohlmann seine Unterstützung zu. Die Gemeinde werde sich nach Kräften bemühen, sowohl für die Bewohner als auch für die Mitarbeitenden Lösungen in der Region zu finden. Auch einen Appell an die Eigentümer hält von Seggern nicht für undenkbar, „aber dafür ist es noch zu früh“. kp