Kein langer Leerstand am Stedeberger Landwehrsee

Von: Christel Niemann

Über die Ostertage haben Jasmin Neumann und Benjamin Senger kräftig renoviert. Der kleine Saal, mit Platz für rund 50 Personen, wurde rundum aufgehübscht. © Niemann

Die Nachfolger für die Campinggaststätte in Stedebergen geben Vollgas. Am 15. April wollen Jasmin Neumann und Benjamin Senger wieder eröffnen.

Stedebergen – Wer sich berechtigterweise gefragt hat, warum sich an derart exponierter Lage am Landwehrsee in Stedebergen gastronomisch nichts hält, darf sich auf eine Überraschung gefasst machen: Am Sonnabend, 15. April, kehrt dort wieder Leben ein und nach kurzer Zeit des Leerstandes wird unter dem bereits vertrauten Namen „Gaststätte zum Landwehrsee“ ein Café-Bistro neu eröffnen.

Die Enttäuschung bei Campern, auswärtigen Gästen und Dorfbewohnern war groß, als sich Monika Brügge Anfang des Jahres aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen nach nicht einmal zwei Jahren als Pächterin der Gaststätte am Landwehrsee verabschiedet hat. Doch mit Jasmin Neumann und Benjamin Senger haben sich unerwartet schnell ambitionierte Nachfolger gefunden, sodass das Lokal bereits ab dem kommenden Sonnabend – und damit noch rechtzeitig zum Start in die neue Campingsaison – wieder geöffnet ist.

Soll schöner werden: In den kommenden Wochen wird auch der Außenbereich aufgewertet. © Niemann

Sämtliche Räume sind renoviert worden

Noch steckt das Paar mitten in der Renovierung. Doch im Gespräch betonen beide, dass sie bereits die künftige Ausrichtung des auch bei Ausflüglern beliebten Lokals planen und organisieren. „Wir haben sämtliche Räume renoviert, alles neu gestrichen und dabei bis zu sieben Lagen alter Tapeten von den Wänden geholt“, erzählt Benjamin Senger. Auch die Küche hätten sie aufgemöbelt und die Ausstattung optimiert. „Wir haben viel von unserer Vorgängerin übernommen, zum Teil aber auch neue oder gut erhaltene Gebrauchtgeräte angeschafft, die Stühle im Clubraum neu bezogen und Möbel besorgt“, zählt Neumann weitere Veränderungen auf. „Wir wollen drinnen wie draußen eine schöne Atmosphäre schaffen, damit sich die Gäste wohlfühlen.“

Auswahl reicht von Kuchen bis zum Tagesgericht

Nach dem gastronomischen Angebot befragt, kündigt das Paar einen Mix aus Café und Imbiss an, mit Kaffeespezialitäten und einer kleinen Auswahl hausgemachter Kuchen sowie einer Küche mit einem täglich wechselnden, frisch gekochten Tagesessen, typischen Imbissgerichten wie Pommes, Currywurst & Co sowie saisonalen Speisen. Selbst werden die neuen Pächter allerdings nicht in der Küche stehen. Senger: „Die erforderlichen gastronomischen Erfahrungen haben unsere Mitarbeiter vorzuweisen. Wir werden vom Herd auf jeden Fall die Finger lassen“, lacht er.

Dass sie sich mit Übernahme der Gaststätte an eine große Aufgabe wagen, ist beiden klar. „Wir müssen uns langsam herantasten und schauen, was unsere Gäste wünschen, und daran werden wir auch unser Angebot orientieren“, sind sie sich einig. Für Süßschnäbel haben sie sich beispielsweise bereits eine Candy-Bar zugelegt, um wie zu Omas Zeiten Süßigkeiten stückweise und lose zu verkaufen. „Wir wollen uns auch kindgerecht aufstellen“, sagt die künftige Gastronomin. Dass Süßes für ein paar Cent zu haben ist, gehöre für sie unbedingt dazu.

„Wir sind guter Dinge. Wenn alle kommen, die uns bereits angesprochen haben, wird es richtig voll“, meint Senger. Die Gaststätte am Landwehrsee, so die Überzeugung der neuen Pächter, habe schließlich gefehlt auf dem Campingplatz.