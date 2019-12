Bunter Themenmix für Politik

Dörverden – Wichtige Personalien in den Reihen der Feuerwehr standen auf der Gemeinderatssitzung im Dörverdener Ehmken Hoff auf dem Programm. Ratsvorsitzender Hans Hermann nahm erfreut zur Kenntnis: „Heute haben wir mehr Zuschauer hier als Ratsmitglieder.“ Die meisten von ihnen waren Feuerwehrleute, die ihren Kameraden Respekt zollen wollten.

Die Amtszeiten des Gemeindebrandmeisters Carsten Mügge und seines Stellvertreters Joachim Schmidt enden zum 23. Dezember. Beide hatten erklärt, für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Ihr Abschied war für den Rat Grund genug, die beiden für ihren großen Einsatz zu loben. „Ihr habt euch auch durch eure Menschlichkeit große Achtung erworben“, sagte Bürgermeister Alexander von Seggern im Namen des Rates, bevor er Urkunden und Blumen überreichte. Zusammenhalt und Teamgeist hätten die beiden Führungskräfte ausgezeichnet. Er sei froh, dass die beiden, die sich in besonderem Maße verdient gemacht hätten, der Feuerwehr nicht den Rücken kehren würden. Ebenso zufrieden zeigte er sich, zwei kompetente Nachfolger begrüßen zu können. Hauptlöschmeister Andreas Thölke, Ortsfeuerwehr Dörverden, wird zunächst für zwei Jahre kommissarisch die Funktion des Gemeindebrandmeisters übernehmen. Der Ortsbrandmeister von Hülsen, Volker Schnabel, wurde für die Dauer von sechs Jahren unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellvertretenden Gemeindebrandmeister ernannt. Er legte noch in der Ratssitzung seinen Eid ab.

Der Rat bedankte sich außerdem für das Engagement des Westener Ortsbrandmeisters Michael Fischer. Der hatte aus persönlichen Gründen darum gebeten, von seiner Tätigkeit zurücktreten zu dürfen. Auch ihm überreichte von Seggern Blumen und Urkunde. Die Feuerwehr wird in Kürze einen Vorschlag für Fischers Nachfolger machen.

Außerdem entschied der Gemeinderat am Donnerstagabend, die Einrichtung des Waldkindergartens zu unterstützen. Dieser Beschluss fiel erwartungsgemäß einstimmig und die Elterninitiative dankte den Politikern für das Vertrauen. Nun kann es also losgehen und voraussichtlich zum neuen Kita-Jahr wird es ein neues Betreuungsangebot in der Gemeinde geben.

Desweiteren fiel die Entscheidung, die Gemeinde solle eine CO2-Bilanz der eigenen Liegenschaften und Betriebe erstellen und auch eine Strategie erarbeiten, wie der CO2-Ausstoß zu reduzieren sei. Im Fachausschuss habe es bei der Diskussion über diesen Antrag von Grünen und Linken eine „unübliche Hitzigkeit“ gegeben, berichtete CDU-Fraktionsvorsitzender Adrian Mohr. „Dabei sind wir gar nicht soweit auseinander“, meinte SPD-Fraktionsvorsitzender Jens Künzler. Ein angepasste Variante nach einem gemeinsamen Änderungsantrag von SPD und CDU wurde dann, sehr zur Freude der Grünen, mit großer Mehrheit (eine Gegenstimme von Jörg Höfken) beschlossen. Der Beschluss sieht vor, die neue Klimaschutz- und Energieagentur des Landkreises einzubinden.

Einstimmig fiel am Ende der Beschluss, die Verwaltung möge prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, den Bahnhofstunnel zu einers „Galerie Underground“ umzugestalten. Die SPD hatte mit einem Antrag darauf hingewiesen, dass die Attraktivität des Dörverdener Bahnhofs mit wechselnden Kunstausstellungen erhöht werden könnte. Derzeit verschandelten Schmierereien, von rechten Parolen bis hin zu Liebesgrüßen, das Bauwerk. „Eine Beteiligung vieler Künstler an diesem Projekt sichert eine hohe Akzeptanz und beugt dem Vandalismus vor. Außerdem steigt das Sicherheitsgefühl der Reisenden“, heißt es im Antrag der SPD. rei