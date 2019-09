+ Ab 3. Oktober können Fahrräder neben der Bahn über die Aller fahren. Foto: wienken

Dörverden – Die letzten Arbeiten an der neuen Radwegeverbindung entlang der Eisenbahnbrücke zwischen Wahnebergen und Verden sind soweit fast abgeschlossen. Offiziell freigegeben wird der Brückenschlag über die Aller am Donnerstag, 3. Oktober, mit einem bunten Rahmenprogramm. Auf den vorgeschlagenen Radtouren laden auch drei Stationen in Wahnebergen, Dörverden und Westen ein, teilte Bürgermeister Alexander von Seggern in der Ratssitzung am Dienstagabend mit.