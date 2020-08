Brand in Lagerhalle: Möglicher Austritt von krebserregendem Asbest in Dörverden

Warnung an Bevölkerung

von Mara Schumacher schließen

Bei einem Großbrand einer Lagerhalle in Westen in der Gemeinde Dörverden sind in der Nacht zu Sonntag möglicherweise schädliche Partikel freigesetzt worden. Wegen des Verdachts auf krebserregendes Asbest forderte die Polizei am Sonntag die umliegende Bevölkerung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.