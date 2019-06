Biker auf Erlebnistour

Wer auf das Motorrad steigt, der sollte gut gestärkt sein. Gesagt, getan. Eine Gruppe der Dörverdener Feuerwehr frühstückte, saß auf und brauste los. Eine Botschaft hatte sie auch dabei: „Wir freuen uns noch über Verstärkung“, so Biker Olaf Böse.

Hülsen – Die Maschinen poliert, ein letzter Sicherheitscheck, alles okay, verriet ein Blick in die Gesichter der Biker. Die Vorfreude bei den Mitgliedern der Motorradgruppe der Feuerwehr Dörverden war groß, als endlich die Motoren liefen.

Gut gestärkt nach dem gemeinsamen Frühstück im Feuerwehrgerätehaus der Hülsener Wehr startete, die achtköpfige Gruppe, darunter eine Frau, die Tour 2019 in die Erlebnisregion Edersee in Nordhessen. Nach Touren an den Niederrhein nach Moers, Blankenburg im Harz und Kropp in Schleswig-Holstein stand als Ziel des vierten Trips die Landstadt Lichtenfels in der Erlebnisregion Edersee in Nordhessen auf dem Plan. Dort freute sich die Gruppe auf vier interessante Tage. „Immer wieder ein Erlebnis“, so die Initiatoren Olaf Böse und Jörg Höfken.

Die unternehmungslustige Truppe tauschte aber nicht nur den Feuerwehr- gegen den Motorradhelm. Auch der Rucksack wurde mal geschultert und abseits der Piste wanderten die Reisenden auf einem Baumkronenpfad. Zudem stand eine Fahrt auf einer Sommerrodelbahn auf dem Programm.

Auch auf der Feuerwache in Gemünden stellten die Motorsportfreunde ihre Maschinen ab. „Einige von uns sind Mitglied des internationalen Feuerwehr-Motorradclubs Red Knights und stellten den Kontakt zu den Kollegen her“, berichtete Höfken.

„Ob bei der Feuerwehr oder beim Motorradfahren, wir schließen keinen aus“, so Böse. Die Gruppe der Biker ist bunt gemischt. „Von Fahrern im Alter zwischen 16 bis über 60 Jahren, Vielfahrern und Anfängern, Maschinen von 125 bis 1 600 Kubikzentimeter, alle sind willkommen und alles ist dabei“, erzählten Böse und Höfken.

Auch für die nächsten Jahre steht noch einiges auf dem Tourenplan: „Wir haben wir noch genügend Ziele“, so Höfken am Ende der knapp 1000 Kilometer langen Tour. Die Planungen für 2020 laufen bereits. Wer Interesse an einer Motorradtour hat, kann sich gerne an Olaf Böse oder Jörg Höfken wenden. kt