Dörverdener Grundschüler zu Besuch bei den Kälbchen

Keine Berührungsängste: Die Grundschüler durften mit dem Kälbchen kuscheln. Landwirt Wilken Schwarz erklärte zudem ausführlich, wie sein Bauerhof in Barnstedt funktioniert.

Barnstedt - Der Duft kam etwas überraschend für den landwirtschaftlichen Nachwuchs: „Hier riecht’s aber“, entfuhr es den Dörverdener Grundschülern. Bauer Wilken Schwarze lachte, hielt sich ebenfalls die Nase zu: „Jetzt nicht mehr.“ So war das Eis zu den jungen Besuchern schnell gebrochen.

In den vergangenen Wochen hatte an der Grundschule Dörverden für alle Drittklässler das Thema „Vom Korn zum Brot; Getreide ein Tausendsassa“ auf dem Unterrichtsplan gestanden. Auf die Theorie war bereits ein praktischer Teil gefolgt und mit den Landfrauen aus Verden-Rotenburg war in der Schulküche ein mehrgängiges Menü aus verschiedenen Getreidesorten gekocht worden.

Doch wie kommt das Essen eigentlich vom Hof auf den Teller? Der Besuch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Dagmar und Wilken Schwarze in Barnstedt brachte die Kinder der Lösung näher. Der Duft von frischem Heu, die Kälbchen und Kühe füttern, das Fell zwischen den Fingern spüren, Melkanlage und Ställe inspizieren und ganz viele Fragen stellen, das machte sichtlich Freude.

Oder einfach sagen, wie es ist: „Hier stinkt’s!“ Auch diesen Ausruf hörten Lehrerin Martina Schwarzenberg, die pädagogische Mitarbeiterin Friederike Berg und die Landwirte Dagmar und Wilken Schwarze häufiger. Einige der Drittklässler hatten sich zunächst sogar ihre Shirts fast bis über den Kopf gezogen, andere hielten sich die Nasen zu. Für Bauer Schwarze kein Problem. Er konterte das Verhalten der Schüler mit gleichen Gesten. „Jetzt riecht hier keiner mehr etwas“, lachte er.

Für die Schüler – viele hatten noch nie Kontakt zur Landwirtschaft – war das Erlebnis sehr intensiv. Denn wo die Milch im Supermarkt steht, wissen alle, aber jetzt war es spannend zu erfahren, was ein Milchbauer alles tun muss, wie viele Kontrollen und welchen Weg die Milch nehmen muss, ehe sie in den Marktregalen landet.

Schwarze spazierte mit den Kindern durch die Ställe und erklärte die technisch ausgefeilten Melkstände und Futterstellen. Besonders die Melkstation, in der die Schüler auch der Funktion einer Melkpumpe auf den Grund gehen konnten, zog die ungeteilte Aufmerksamkeit auf sich.

Obwohl die Gerüche des Bauernhofes zu Beginn bei einigen Kindern gemischte Gefühle hervorgerufen hatten, war die Begeisterung am Ende des Hofbesuchs riesig. „Alles war so schön“, so der Tenor der Kinder. Und Celina wollte sowohl das braune Kälbchen als auch Hund Lotti unbedingt mit nach Hause nehmen.

Begleitet wurde das Projekt vom Förderverein für Nachhaltige Ernährung, Umweltbildung und Agrarwirtschaft (Neua). „Vom Hof auf den Teller“ ist eine Bildungsinitiative vom Kreisverband der Landfrauenvereine Rotenburg und Verden sowie des Niedersächsischen Landvolks. Ob Kindergarten, Schule oder Verein, die Initiative biete vielfältige und lebendige Erlebnisse für Kinder und Jugendliche rund um das Thema Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit, schreiben die Verantwortlichen. „Wir wollen die Zusammenhänge zwischen landwirtschaftlicher Erzeugung und Verarbeitung der Rohstoffe eingebettet in eine ländliche Kulturlandschaft aufzeigen und das Verständnis für eine verantwortungsbewusste und gesundheitsförderne Ernährung vermitteln“, so Christine Tewes vom Förderverein für Nachhaltige Ernährung, Umweltbildung und Agrarwirtschaft.

