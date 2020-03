Besonders ärgerlicher Fall von Umweltfrevel

Hundehinterlassenschaften landen im Graben

+ Als „Sauerei“ bezeichnete Bürgermeister Alexander von Seggern im Ausschuss die Entsorgung hunderter Hundekotbeutel im Graben „Im Kleinen Moor“. Foto: Gemeinde Dörverden

Dörverden – Das neuartige Coronavirus ist in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Bürgermeister Alexander von Seggern ging auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Dörverden auf die aktuelle Entwicklung im Landkreis Verden ein. Außerdem wichtige Themen an diesem Abend, an dem vor allem der Haushalt 2020 auf der Tagesordnung stand: Ein neues Feuerwehrfahrzeug für Hülsen, das digitale Alarmierungsnetz sowie ein ganz besonders ärgerlicher Fall von Umweltverschmutzung.