Besondere Würdigung der Erntefeste

Strohfiguren als niedliche Werbemaßnahme: Fotoausstellung im Amtshaus Westen

+ Passend zur beginnenden Erntefestsaison zeigt der Heimatverein Westen Fotos von Strohfiguren. Foto: Kattwinkel

Westen – Über eine gelungene Fotoausstellung im Amtshaus freut sich der Heimatverein Westen. Die mehr als 30 großformatigen Bildern zeigen traditionelle Figuren aus Stroh, die zumeist an Ortseingängen auf Festlichkeiten hinweisen. Zur Eröffnung konnte die Vorsitzende Margret Herbst zahlreiche Besucher begrüßen. „Der Heimatverein will mit dieser Ausstellung auch an die Erntefeste in den Ortschaften der Gemeinde erinnern“, so Herbst.