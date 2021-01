Bereit für die mobile Kolonne mit den Spritzen

Vorkehrungen in den Kreisaltenheimen in Dörverden und Thedinghausen nahezu abgeschlossen

+ © - Verwaltungsleiterin Sabine Putz im Haus am Hesterberg © -

Dörverden – in den beiden kreiseigenen Pflege- und Senioreneinrichtungen „Haus am Hesterberg“ in Dörverden und im „Haus in der Bürgerei“ in Thedinghausen ist alles bereit für die Corona-Impfungen. „Das Interesse an einer Impfung ist von Seiten der insgesamt 130 Bewohner, ihrer Angehörigen oder der gesetzlichen Vormunde groß“, sagt Sabine Putz, Verwaltungsleiterin im Haus am Hesterberg auf Nachfrage. Noch seien aber einige offene Fragen zu klären.