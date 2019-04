Erstes Netzwerktreffen der in der Flüchtlingsarbeit Tätigen

Dörverden – In der Gemeinde Dörverden leben zurzeit etwa 120 Flüchtlinge. Nachdem Erstversorgung und Unterbringung gesichert sind, sollen jetzt insbesondere die große Aufgabe der Integration und der Suche nach einer Wohnung und einem Arbeitsplatz sowie die Optimierung des Netzwerks Flüchtlingsarbeit in Angriff genommen werden, so der neue Ehrenamtskoordinator der Gemeinde, Cihan Imret, beim ersten gemeinsamen Treffen mit den ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit Tätigen.

Das Treffen diente insbesondere dem Kennenlernen der ehrenamtlichen Akteure, die sich auf vielfältige Weise in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Auch Bürgermeister Alexander von Seggern und Pastor Rolf Görnandt nahmen daran teil. Beide bekräftigten, dass die Integration dieser Menschen eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft sei, die nur unter tatkräftiger Unterstützung der in der Gemeinde lebenden Menschen bewältigt werden könne.

Die Bürger vor Ort stellten gerade in der Anfangszeit für die Flüchtlinge eine sehr wichtige Verbindung zu ihrem neuen Zuhause dar, hieß es. „Bislang haben wir alles ganz gut hinbekommen und viele Herausforderungen gemeistert. Ich hoffe sehr, dass es auch in Zukunft so gut klappt und auf neue Ideen hinsichtlich der Begleitung und Integration der Flüchtlinge“, so Görnandt.

Imret zeigte sich hocherfreut, dass so viele Ehrenamtliche seiner Einladung gefolgt waren. Er lobte deren teils langjähriges Engagement für die Integration von Neubürgern in die Gemeinden und sagte, dass sie stolz auf das bislang Erreichte sein könnten. „Ich bin vor 25 Jahren selbst als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Ich habe also selbst Erfahrungen mit ehrenamtlichen Helfern gemacht und weiß daher, dass Sie Großartiges und Wichtiges leisten“, sagte er und nannte beispielhaft den Deutschunterricht und die Begleitung von Flüchtlingen bei Behördengängen oder Arztbesuchen. Er denke, dass dies alles den Flüchtlingen viel bedeute, dass ein guter zwischenmenschlicher Kontakt aber auch beide Seiten bereichere.

Der Dienst sei sicher nicht immer einfach, da es etliche herausfordernde Situationen gebe. Dennoch konnten die Ehrenamtlichen bei allen Schwierigkeiten das Fazit ziehen, dass es Freude mache, Menschen zu helfen und sie zu begleiten, um zu sehen, wie positiv sich alles entwickeln könne.

Das Büro des Ehrenamtskoordinators befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses. Offene Sprechstunde ist immer montags, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr. Für alternative Terminabsprachen ist Imret unter Telefon 0170/2661101 oder per E-Mail an c.imret@doerverden.de erreichbar.

nie